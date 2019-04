Ameriški stil tovornjakov tudi v Evropo? #foto

Tovornjaki z daljšim nosom in nekoliko poenostavljeno obliko bi lahko kmalu zapeljali na evropske ceste. Evropski parlament je namreč odobril nova pravila, kjer bo zaradi varnostnih in emisijskih zahtev dovoljena proizvodnja tovornjakov s poudarjenim nosom. Nova oblika tovornjakov bo formalno odobrena 1. septembra 2020.

Foto: Thinkstock

Večja varnost in boljša učinkovitost

Tovornjaki s poudarjenim nosom bodo formalno lahko na evropske ceste zapeljali po 1. septembru 2020, ko bodo v veljavo vstopila nova pravila. A zaradi nekaterih omejitev dolžina motornega dela ne bo smela biti tako dolga kot na zgornji fotografiji. Pravila namreč določajo bistveno krajšo kabino.

Nova pravila so del novih predpisov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu. Poslanci Evropskega parlamenta in Svet EU so prejšnji teden med drugim odobrili cilj zmanjšanja emisij CO2 za nova gospodarska vozila za 31 odstotkov do leta 2030.

Z določitvijo parametrov bodo aktivno zmanjšali število smrtnih žrtev na cestah, zmanjšali povprečno porabo goriva in posledično znižali izpuste emisij.

Daljši nosovi in cilindrična oblika

Proizvajalci kamionov bodo lahko podaljšali kabino za 80 do 90 centimetrov, vendar bodo ta dodatni prostor morali uporabiti v koristne namene. Vozniku bodo morali izboljšati vidljivost iz kamiona, izboljšati udobje in hkrati narediti velike premike k bolj aerodinamičnim kamionom.

Kamioni v Evropi bodo po letu 2020 imeli večja vetrobranska stekla in več steklenih površin, ki bodo v največji možni meri izničila mrtvi kot. Zaradi nove oblike se bo v povprečju znižala povprečna poraba in emisije za 5 do 10 odstotkov. V primeru prometne nesreče se bodo zaradi zaobljene oblike potniške kabine omilile posledice nesreče v primeru trka s pešcem ali kolesarjem.