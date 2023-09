Ameriška letalonosilka pred Trstom v zelo zanimivi družbi #foto

V nedeljo ob obisku največje letalonosilke na svetu v Tržaškem zalivu nismo spregledali zanimivega pogleda, ko sta si zaliv na razmeroma majhni oddaljenosti delili dve znameniti plovili. Pomenita dve nasprotji, vsaj simbolno pa sta tudi povezani. Na eni strani mogočna ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, ne daleč stran prav tako oblikovno izjemna jadralna jahta ruskega oligarha. Na eni strani ladja zveze Nato, na drugi plovilo, ki simbolizira prav rusko invazijo na Ukrajino oziroma tesne vezi lastnika z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

"Tu nismo zaradi Ukrajine, obisk Trsta je bil načrtovan že veliko časa in naše poti so tudi sicer načrtovane za več mesecev vnaprej," je na letalski palubi razlagal admiral Erik Eslich.

Poveljstvo za nenavadno družbo sredi zaliva ni vedelo. Enako ne tudi mornarji na krovu ameriške ladje, ki so imeli več opravka s pakiranjem pred plovbo na oddih v Trstu in Benetkah.

Video: reportaža z obiska letalonosilke USS Gerald R. Ford

Zanimiva jadrnica je pred Trstom zasidrana že od lanske spomladi. Foto: STA / Daniel Novakovič

Ruska jadralna jahta že inventar Tržaškega zaliva

Jadrnica Sailing Yacht A je bila dolgo ena od najbolj posebnih na svetovnih morjih. Dolga je navsezadnje kar 143 metrov in široka 25 metrov. Izdelali so jo leta 2015 v ladjedelnici v Kielu. Njeno vrednost so ocenili na vrtoglavih 530 milijonov evrov. Zasnoval jo je Philippe Starck, poleg vetra pa jo poganja hibridni sklop dizelskih in električnih motorjev. Na morju lahko doseže hitrost do 21 vozlov, površina njenih jader pa znaša kar 3.747 kvadratnih metrov.

Njen lastnik je bil vse do lani eden od najbogatejših ruskih tajkunov Andrej Melničenko. Obogatel je predvsem s posli na področju energetike in mineralnih gnojil.

Po ruski invaziji v Ukrajino in mednarodnih sankcijah, ki so sledile, so jadrnico pristojni organi zasegli. Vse od takrat je zasidrana v Tržaškem zalivu, kamor so jo takrat pripeljali na vzdrževanje in kjer zaradi visokih stroškov zdaj povzroča sive lase italijanskim oblastem. Od zasega so stroški že presegli sedem milijonov evrov. Medtem ko se bo ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford iz Tržaškega zaliva poslovila, bo "nikogaršnja" luksuzna jadrnica tam zagotovo ostala še nekaj časa. V letu in pol je postala že pravi inventar morja pred Trstom.

Stroški so že skoraj neobvladljivi

V ozadju se namreč odvijajo sodni spori, komu plovilo sploh pripada. Odvetniki poskušajo ovreči zaseg jadrnice, saj naj bi bil njen lastnik ruski sklad, ne pa Melničenko osebno. Kdor bi jo želel dobiti nazaj oziroma jo prevzeti, bi moral najprej poravnati visoke dozdajšnje stroške. Vse do takrat pa jahta ostaja breme Italije, morda jo bodo morali naposled celo prodati. Tržaški župan je nedavno položaj označil za "nezaslišano trošenje javnega denarja …"

Spomladi je Italija začela zamrznitev premoženja ruskih oligarhov, med drugim so oblasti zasegle luksuzno jahto jeklarskega magnata Alekseja Mordašova. Doslej naj bi zasegle za okoli 700 milijonov evrov premoženja.

Foto: Aleksander Kolednik