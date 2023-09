Mimo Slovenije do Trsta: prihaja največja letalonosilka na svetu #foto

Konec tedna bo v Tržaški zaliv priplula največja in najdražja letalonosilka na svetu, to je ameriška USS Gerald R. Ford.

Velika ameriška letalonosilka je dolga 337 metrov, visoka 76 metrov in na zgornji palubi široka 78 metrov. Ima 25 palub in lahko istočasno sprejme do 75 letal – med te so poleg letal všteti tudi helikopterji in brezpilotna letala. Na krovu ladje je okrog pet tisoč članov posadke.

Ladja bo v Trst priplula v nedeljo in bo tam ostala do četrtka, 21. septembra.

Foto: STA

Letalonosilko so začeli graditi avgusta leta 2005, krstili pa so jo novembra leta 2013. Mornarici so jo predali leta 2017, kar je bilo dve leti pozneje od načrtovanega. Njena prva naloga se je začela lani oktobra, letos maja pa je priplula pred obalo Norveške na takratne vaje zveze NATO.

Konec junija je zaplula v Sredozemsko morje in kmalu zatem priplula tudi v Split za odmor svoje posadke.

Za pogon ladje skrbita jedrska reaktorja

V floti ameriške mornarice je nasledila letalonosilko USS Enterprise, ki je bila pred tem aktivna kar 51 let. Tako je postala največja letalonosilka na svetu, ob tem pa tudi največja vojna ladja vseh časov. Poganjata jo dva jedrska reaktorja, ki ju bo treba z gorivom prvič osvežiti šele po 25 letih uporabe. Letalonosilka na morju presega hitrosti 30 vozlov oziroma 56 kilometrov na uro.

Ladjo so poimenovali po 38. predsedniku ZDA Geraldu Fordu, ki je med drugo svetovno vojno služil v ameriški mornarici.

Reaktorja ustvarjata toploto, ki ustvarja visokotlačno paro. Ta para nato poganja pogonske turbine, ki dajejo potrebno moč za vrtenje propelerjev. Preostalo električnzira nazo energijo proizvajajo dodatne turbine. Ko se para ohladi in kondenaj v vodo, se celoten postopek začne znova.

Ima revolucionaren sistem za vzletanje in pristajanje

Za vzlet s krova namreč več ne uporablja klasičnih katapultov, ki so bili do danes tradicionalni način za hiter pospešek letal na krovu in doseganje ustrezne vzletne hitrosti. Katapulti so več kot 60 let uporabljali sistem na osnovi pare, nova letalonosilka Gerald R. Ford uporablja elektromagnetni sunek. Sistem je razvilo podjetje General Atomics. Američani ga v primerjavi s klasičnim katapultom opisujejo kot precej manj zapletenega za upravljanje in vzdrževanje. Tudi vzletna potisna energija takega sistema je večja kot do zdaj.

Na ladji bo nov tudi sistem pristajanja oziroma upočasnjevanja letal. Tudi ta sistem so razvili pri General Atomicsu. Za nadzorovan pojemek bo skrbel sistem elektromotorjev (in sistemov za rekuperacijo kinetične energije), ki bo nadomestil dozdajšnji sistem na osnovi hidravlike.

Foto: Reddiz/VisualCamouflage

Ker je USS Gerald R. Ford tako gromozanska, so predimenzionirani tudi drugi elementi ladje. Tudi propelerji so naravnost osupljivi. Ladja ima štiri, vsak tehta 30 ton. Premer vsakega znaša 6,4 metra in so narejeni iz brona. Namestitev propelerjev je trajala več kot deset mesecev.

Čeprav gre za letalonosilko, ima USS Gerald R. Ford številne obrambne sisteme za boj od blizu in daleč. Na krovu lahko izstrelijo rakete zemlja-zrak RIM-162 Evolved Sea Sparrow in rakete zemlja-zrak RIM-116. Nameščeni so tudi Phalanx avtomatizirani topovi Vulcan kalibra 0.8 in strojnice M2 kalibra .50. Sistem Phalanx je zmožen avtonomno zaznati, nameriti in uničiti večino nevarnosti, ki prihaja po zraku – vse od letal in raket do dronov. Na USS Gerald R. Ford sta vgrajena tudi večfunkcijska radarja AN/SPY-3 X in AN/SPY-4 S-Band. Vgrajen je tudi radar DBR, razvit za rušilce razreda Zumwalt.

Foto: Sea Forces

Foto: Sea Forces