Ambiciozno in drzno? Taka je nova strategija Ferrarija.

Vodstvo Ferrarija je razkrilo novo strategijo poslovanja, ki do leta 2026 predvideva petnajst novih modelov in do leta 2030 kar 40-odstotni delež povsem električnih ferrarijev.

Benedetto Vigna, predsednik Ferrarija. Foto: Ferrari Pri Ferrariju so na razkritju nove poslovne strategije, ki jo je predstavil in zagovarjal predsednik Benedetto Vigna, pokazali svoje jasne smernice k elektrifikaciji pogonov. Začeli so že s hibridi, čez tri leta predvidoma sledi tudi prvi povsem električni ferrari.

Do leta 2030 bi moral delež elektrificiranih ferrarijev, to je avtomobilov s priključnim kablom, znašati že 80 odstotkov. Od tega naj bi jih bilo 40 odstotkov že povsem električnih.

"Z električnimi pogoni bomo lahko še bolj poudarili zmogljivosti naših avtomobilov," pravi Vigna.

Italijan se zaveda, da bo tak prehod težak in zahteven. Če mu kupci ne bodo sledili, taka strategija ne bo imela temeljev. Mnoge premožneže danes k nakupu ferrarija vodijo čustva, te pa vzbuja predvsem rohnenje močnih motorjev v zadnjem delu avtomobilov. S pomočjo elektronike in električnih pogonov bodo morali zato poskrbeti še za večjo posebnost in izpostavitvi tiste ključne prednosti elektropogona pred klasičnimi bencinski motorji.

Do leta 2025 si znotraj svoje prodajne pogače obetajo petodstotni delež električnih pogonov, do leta 2030, kot že rečeno, 40-odstotnega. Tako elektromotorje kot baterijske sisteme bodo v Maranellu izdelovali sami.

Športni terenec purosangue z dvanajstvaljnikom

Toda to je le del nove Ferrarijeve strategije. Kratkoročno bo zanje najpomembnejši nov model zagotovo športni terenec purosangue, ki ga bo – zdaj je to uradno – poganjal bencinski dvanajstvaljni motor. Tega bodo na ceste poslali letos septembra. Do leta 2026 nameravajo skupno predstaviti 15 novih modelov.

Ferrari bo v nove produkte do leta 2026 vložil 4,4 milijarde evrov.