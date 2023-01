Alternativa za ožji krog kupcev: ta Fordov kombi je zelo poseben #foto

Tako kot celoten avtomobilski trg je tudi trg lahkih gospodarskih vozil v Sloveniji upadel. Slednji se je prodajno skrčil kar za 26 odstotkov, a kot je povedal David Jurič, direktor Summit motors, je Ford obdržal približno 18-odstotni tržni delež med vsemi znamkami. Novi e-transit ne bo imel količinske vloge pri dvigovanju tržnega deleža, kljub temu pa ima že zdaj pomembno vlogo v Fordovi družini.

Dostava zadnjega kilometra

Po zadnjih statističnih podatkih se je v Evropi povečal obseg ekoloških con v središčih mest za kar 40 odstotkov. To pomeni, da je v ta mestna središča dovoljeno zapeljati le električnim vozilom oziroma priključnim hibridom, ki morajo v času gibanja v teh conah voziti izključno na električni način. Izjeme niso niti dostavna podjetja, obrtniki in drugi. V takšnem okolju se v največji meri pokaže prednost velikega dostavnega kombija, kot je e-transit.

Ker so baterije nameščene na dnu je tovorni prostor enako velik pri vseh izvedenkah. Foto: Gašper Pirman

Merilniki so preprosti, a pregledni. Vozniku je celo na voljo prikaz koliko moči ima na voljo, saj se moč elektromotorja manjša z napolnjenostjo baterije. Foto: Gašper Pirman

Enako prostoren, a manjša nosilnost

Kljub dodatni oznaki e ohranja e-transit prostornino tovornega dela pri 15,1 kubičnega metra. Slednja je enaka kot pri transitu s pogonom zadaj in dizelskim motorjem, je pa nekoliko nižja sama nosilnost. Ta je odvisna od izvedenke − na voljo so tri dolžine in dve višini − in se giblje med 425 in 1.650 kilogrami.

Seveda je nosilnost v največji meri odvisna od same mase vozila, ki je zaradi velikega baterijskega paketa z zmogljivostjo 67 kilovatnih ur višja. Baterijski paket namreč sestavlja deset modulov in ima maso 473 kilogramov. Kot se za dostavnega multipraktika spodobi, je na voljo tudi z dvema različnima elektromotorjema. Pri različici 350 ima 135 kilovatov, pri različici 425 pa elektromotor proizvede 198 kilovatov. Navor je pri obeh enak in znaša 430 njutonmetrov. Neodvisno od dolžine, višine in moči se e-transit lahko polni prek izmeničnega toka z močjo 11,3 kilovata (od deset do 80 odstotkov se napolni v osmih urah) oziroma s pomočjo hitrega polnjenja DC z močjo 115 kilovatov (od deset do 80 odstotkov se napolni v 34 minutah).

Dve vtičnici v tovornem prostoru, ena pri vozniku



Zelo koristna je tudi električna vtičnica moči 2,3 kilovata v tovornem prostoru (Pro Power Onboard), na katero je mogoče priključiti električno orodje (kotni brusilnik, žago in podobno). Ura ali dve delovanja takšnega orodja ne bosta pomembno zmanjšali količine električne energije za pogon vozila, na terenu pa je to za obrtnike, serviserje in vzdrževalce lahko neprecenljivo. Gre za prvi takšen priključek, v katerem od gospodarskih vozil, pri Fordu pa je na seznamu opcijske opreme za dva tisoč evrov doplačila.

Na seznamu doplačilne opreme je tudi sistem Pro Power, ki prinaša dve 220-voltni vtičnici v tovornem delu in eno pri vozniku. Foto: Ford

Polnilno mesto strateško postavljeno v masko

Oblikovno e-transit ne prinaša izrazitih novosti. Maska hladilnika ima sedaj modre črte, polnilno mesto pa je vgrajeno v sredino maske hladilnika. Zaradi same velikosti e-transita je to pomembno, saj je že iskanje dovolj velikega parkirnega mesta na polnilni postaji izziv. Polnilni kabel tako lahko postane prehitro prekratek, polnilno mesto spredaj pa bo v večini primerov olajšalo polnjenje lastnikom.

V notranjosti je možno opaziti tudi velikanski 12-palčni zaslon na dotik z najnovejšim operacijskim sistemom Sync 4, ki prinaša tudi posodobitve po zraku, izboljšano glasovno upravljanje in navigacijo s povezavo v oblaku. Pri Fordu še pravijo, da ponujajo osemletno garancijo oziroma garancijo do prevoženih 100 tisoč kilometrov na baterijo in vse visokonapetostne elemente.

Za predvidljive poslovne poti

Z uradnim dosegom 317 kilometrov, ki se ob dodatni masi hitro zmanjša za 20 odstotkov in ob mrzlih dneh še za dodatnih 30 odstotkov, si marsikdo postavi vprašanje, kakšen je smisel nakupa električnega transita z vstopno ceno 70 tisoč evrov? Vsekakor e-transit ni namenjen vsakemu. E-transit zahteva varnost in predvidljivost. Kot so pojasnili pri Fordu na tiskovni konferenci, ga bodo kupila predvsem tista podjetja, ki imajo določeno število dnevnih kilometrov in možnost polnjenja čez noč. Povprečen kombi v slovenskem podjetju na dan ne prevozi več kot 120 kilometrov, kar je manj, kot e-transit ponudi tudi v najbolj obremenjenih okoljih.

V e-transitu je nameščen večji 14-palčni zaslon na dotik, razen vrtljivega stikala za menjalnik pa je notranjost praktično nespremenjena. Foto: Gašper Pirman