Akrapovič zdaj uradno tudi za divjo alfo

Alfa Romeo je prek spletne tiskovne konference predstavila osvežena modela giuliua in stelvio. Največji novosti sta nov 8,8-palčni zaslon v notranjosti in Akrapovičev izpušni sistem iz titana z zaključki iz ogljikovih vlaken.

Akrapoviča vam vgradijo že v tovarni

Podobne spremembe so za modela giulia in stelvio pred meseci pripravili že za kupce v ZDA, evropski kupci pa bodo s prenovo Nov volan in večja večopravilna enota sta pomembni novosti v potniški kabini. Foto: Alfa Romeo pridobili še nekaj dodatnih elementov. Oba modela po novem krasijo nekoliko spremenjene zadnje luči LED, kupci športnih različic quadrifoglio pa bodo lahko izbirali med tremi novimi retro barvami – rosso 6C villa d'este, ocra GT junior in montreal green.

Spremembe v notranjosti so prav tako omejene na različico quadrifolgio. Kupci prenovljenega modela bodo dobili drugačen volan, spremenjeno oblazinjenje in nov, večji 8,8-palčni zaslon. Vsekakor je pomembna novost možnost Akrapovičevega izpušnega sistema. Tako kot smo že vajeni, je izdelan iz titana in ima zaključke iz ogljikovih vlaken. Ne prinaša prirastka moči, a bistveno boljšo zvočno kuliso. Motor ostaja nespremenjen – 2,9-litrski šestvaljnik s 377 kilovati.