Airbus, ki bo v letalstvu omogočil nov mejnik

Airbus A350 s kratico ULR – Ultra Long Range

Tako dolgega neprekinjenega poleta v komercialnem letalstvu še ni bilo. Letalski prevoznik Singapore Airlines bo konec leta odprl povezavo med New Yorkom in Singapurjem. Potniki bodo v zraku kar 20 ur.

Airbus je z novo različico letala v Franciji opravil prvi testni polet. Foto: Airbus

Neprekinjen polet je lahko dolg kar 18.600 kilometrov

Airbus je pripravil posebno različico letala A350-900, ki bo dobil oznako ULR za tako imenovani Ultra Long Range. Tako letalo lahko brez vmesnega pristanka leti kar 18.600 kilometrov daleč, kar je skoraj 2.900 kilometrov več kot klasični A350.

Singapore Airlines, ki je pri Airbusu naročil kar sedem takih letal, bo tako spet lastnik prestižne najdaljše letalske povezave na svetu. Potniki bodo v zraku 20 ur. To je dve uri več, kot traja polet Qantas Airlinesa z boeingom 787 med Doho v Katarju in Novo Zelandijo.

Potnikom na krovu ne bo lahko

Medtem ko bosta na letalu dve posadki, ki se bosta med dolgim poletom menjali, so morali pri Airbusu vzpostaviti tudi ustrezne razmere za potnike. V letalu bo tlak, ki bo podoben tistemu na višini dva tisoč metrov. Poleg tega ima letalo visok strop, skoraj navpične stranske stene in osvetlitev LED. S tem so potnikom poskušali zagotoviti občutek, da sedijo doma in ne v utesnjenem letalu.

Slovenski kapitan Andraž Kosi pri družbi Emirates opravlja svoje delo tudi na poletih, ki trajajo več kot 17 ur. Najdaljši poleti so fizično zelo obremenjujoči za posadko. Najbolj utrujajoč je tako imenovani "jet lag" oz. hitra menjava časovnih pasov. Če opravimo dva ali tri zelo dolge polete na leto, to ne predstavlja večje obremenitve. Povsem drugače je pri pilotih, ki take polete opravijo večkrat na mesec. Kosi priznava, da ima tovrstno letenje zelo negativen vpliv na zdravje in počutje. Pojavljajo se motnje spanja, prehranjevanja in razpoloženja. Izčrpanost je precejšnja.

Kako lahko potnik lažje preživi 17 ur v letalu



Potovanje lahko postane bolj udobno z izbiro sedeža v mirnejšem delu letala (stran od toaletnih prostorov, motorjev …), prav tako na mirnost potovanja vpliva tip letala. Airbus A380 je po pisanju Bloomberga tišji od boeinga 777, najnovejša letala – tak je na primer airbus A350 – imajo tudi boljši sistem prezračevanja kabine in s tem boljšo kakovost zraka.



Za dolg polet se oblecite udobno, ne ozirajte se zgolj na zadnjo modo. Mnogi potniki dajo prednost udobju tudi takrat, ko potujejo v prvem razredu.



Pomembno je razgibavanje telesa tako pred kot tudi med poletom. Priporočljivo je večkrat vstati in opraviti krajši sprehod po letalu. Na sedežu je potnik v precej nepremični drži, kar je slabo za krvni obtok.



Ko letimo v drug časovni pas, se je treba čim hitreje prilagoditi. Najbolje je, da uro že ob vzletu nastavimo na časovni pas končne destinacije in poskušamo temu urniku med poletom slediti tudi z ritmom spanja. Pokrivala za oči so zelo koristen pripomoček, ustrezen urnik spanja pa spada med ključne dejavnike boja proti tako imenovanemu jet lagu.



Potniki z več izkušnjami na najdaljših poletih svetujejo izbiro nočnega poleta predvsem takrat, ko lahko na krovu letala resnično spimo. V nasprotnem primeru nas lahko nočni polet utrudi še bolj od dnevnega. Pri sebi je dobro imeti manjši prigrizek, da se nam ni treba prebujati ob zajtrku na letalu. Ta čas lahko dobro izkoristimo za spanje.



Potnikov prostor je majhen in omejen. Dodatno lahko prostor zmanjša prevelika količina revij v žepu na sedežu pred vami. Kopico revij lahko podložimo pod noge in s tem izboljšamo pretok krvi.



Priporočljivo je izkoristiti ponujene obroke, saj nas prehrana zaposli in popestri polet. Pomembno je pitje tekočine, predvsem vode. Kofeinski napitki ali celo alkohol lahko povzročijo še večjo nemirnost.



Dolge polete lahko popestri tudi zabavna elektronika. Na krov letala se zato odpravite s pametnim telefonom, tablico ali prenosnikom s polno baterijo. Danes ponudniki, kot je Netflix, omogočajo prenos filmov na telefon in nato ogled v načinu brez spletne povezave. S filmi lažje prebrodimo najdaljše polete, prav tako z branjem knjig.