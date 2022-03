Spet grožnja z bombo: na letalu je bilo 125 potnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalski prevoznik Air Serbia je že drugič v nekaj dneh dobil grožnjo z bombo in moral prekiniti svoj let med Beogradom in Moskvo.

Današnji let družbe Air Serbia med Beogradom in Moskvo je doletela nova grožnja z bombo na krovu letala. Medtem ko je bilo njihovo letalo nad Madžarsko, so prejeli anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo. Letalo se je vrnilo na letališče v Beogradu. Na krovu je bilo 125 potnikov.

Air Serbia z razprodanimi leti med Beogradom in Moskvo

To je že druga podobna grožnja v treh dneh. Tudi v prvem primeru so na beograjskem letališču prejeli anonimno grožnjo prek elektronske pošte. Takrat je bilo na krovu več kot 200 potnikov. Letalo je pregledala policija s protiteroristično enoto in po sedmih urah je letalo vendarle poletelo proti Moskvi.

Grožnje so povezane z dejstvom, da je Air Serbia trenutno eden redkih prevoznikov z leti v Rusijo. Beograjsko letališč je obenem postalo eno osrednjih točk za potovanje Rusov v druge evropske države.