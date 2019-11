Afriški kralj za svojih 15 žena kupil razkošne avtomobile #foto

Afriška kraljevina Esvatina, majhna celinska država v južni Afriki, ki meji na Južnoafriško republiko in Mozambik, sodi med revnejše afriške države. Njihov vladal Mswati III. pa kljub temu živi zelo razkošno in nedavno je svoje premoženje obogatil še z dodatnimi luksuznimi avtomobili.

Avtomobile bo vozilo tudi njegovih 15 žena

Dobil je namreč 19 novih modelov znamke Rolls-Royce, ki bodo namenjeni ožji družini, prav tako pa tudi 15 ženam in 23 otrokom. Generalni sekretar kraljevine je za južnoafriške medije potrdil naročilo novih vozil. Med temi je bil tudi novi cullinan, ki ga bo uporabljal kralj sam.

Kralj je domnevno naročil tudi 120 novih BMW-jev, prav tako ima domnevno že v lasti kar 20 Mercedes-Maybachovih S600 pullmanov, lani si je za 50. rojstni dan privoščil tudi novo zasebno letalo za več kot 13 milijonov dolarjev.

Je avtomobile naročal prek posrednikov?

Za zdaj ni uradno znano, na kakšen način je Mswati prišel do naročila novih avtomobilov. Pri tem bi lahko uporabil posrednike. Na podoben način je do novih mercedesov letos prišel tudi severnokorejski predsednik Kim Jong-un. Pri Daimlerju za to prodajo sploh niso vedeli, avtomobili pa so proti Pjongjangu potovali prek zapletene mreže dobaviteljev.