400 tisočakov za SUV? Presenečeni boste, kaj vse ponuja. #foto

Kljub razmeroma velikemu zanimanju in sledenju smernicam športnih terencev je rolls royce cullinan še vedno avtomobil za izbrance. Za tiste, ki jim avtomobil pomeni nadomestek pregrešno drage umetnine na steni svoje dnevne sobe in si želijo (ter si z njim upajo) z njim pokazati svoj status in življenjski slog.

Prvič s štirikolesnim pogonom in športnim terencem je Rolls-Royce zavestno stopil iz lastnih okvirjev. Marsičesa iz novega cullinana do zdaj še niso ponudili, a bistvo kljub spremembam in prilagajanju novim generacijam ostaja enako. Tak avtomobil lahko stane tudi 400 tisoč evrov, a zanj danes v vrsti stojijo tisti, ki želijo uživaški, luksuzen in prestižen avtomobil, z njim pa želijo (in si tudi upajo) opozoriti na svoj življenjski slog.

Zgodnje popoldne v Budimpešti. Med hitrimi koraki iz avle novega hotela Ritz-Carlton sem že med hojo odklenil in nato z odločnim potegom odprl masivna vrata takrat najbolj vpadljivega avtomobila na ulici Erzsebet.

Vzbujal je radovednost. Opazil sem mimoidoče, s kakšnim zanimanjem ga opazujejo. Prepoznali so njegov šarm, luksuz najvišje ravni in slavni kipec na sprednjem delu avtomobila. Ko smo se odpeljali izpred hotela, se je novi rolls-royce cullinan, to je prvi štirikolesno gnani avtomobil te znamke in kajpak tudi prvi športni terenec (sami mu sila neradi tako rečejo), dobro zlil z aristokratsko podobo središča mesta.

Kot kak osamljeni jezdec je mimo cullinana, avtomobila s ceno 400 tisoč evrov, prijahal mladenič na svojem konju.

Toda po že pol ure vožnje smo z avtomobilom zapeljali na ceste drugačnega madžarskega podeželja. Tja stran od turističnih znamenitosti in urejenih cest. S trajektom najprej prek Donave in nato skozi naključno vas do kolovoza, polnega lukenj in jarkov. Nato pa največji kontrast; kot kak osamljeni jezdec je mimo cullinana, avtomobila s ceno 400 tisoč evrov, prijahal mladenič na svojem konju. Osuplo je zrl v ta avtomobil, ki se je bohotil na travniku blizu skromne hiše njegove družine.

Dva svetova na enem mestu in v enem trenutku ter podzavestno vprašanje, kje se skriva smisel tako pregrešno dragih avtomobilov.

Novi cullinan sredi aristokratskega središča Budimpešte. Okolje, ki avtomobilu odlično pristoji. Foto: Gregor Pavšič

Volan je velik, česar smo pri avtomobilih znamke Rolls-Royce že vajeni. Lahko bi bil malo debelejši. Mirnejša vožnja je zelo udobna, dinamike med ovinki ne priporočamo. Foto: Gregor Pavšič

Le redki si ga lahko privoščijo, še manj ljudi si ga upa voziti

Rolls-Royce ostaja avtomobilski unikum in zato so najbolj nesmiselna prav vprašanja o smiselnosti takega avtomobila.

Tak avtomobil že desetletja v eni celoti združuje tisto, kar določen krog ljudi ceni pod pojmom prestiža, obrtniške dovršenosti, prilagodljivosti lastnemu okusu, vrhunskega udobja in luksuza.

Prav gotovo je to statusni avtomobil. Le redki si ga lahko privoščijo, še manj ljudi si ga upa voziti. S prvim modelom, ki mu lahko upravičeno rečemo športni terenec, zdaj Britanci celo ponudijo svoj najbolj vsestranski avtomobil do zdaj. Luksuz za lastnika takega avtomobila ne bo imel več meja. Z njim se bo lahko peljal na podeželje, odšel morda na lov ali piknik zunaj urejenih cest, zvečer pa se z istim avtomobilom odpeljal še v opero ali gledališče.

Priložnostni cullinan s 70 tisoč evri dodatne opreme



Cena je seveda pomembna, pogosto pa ni odločilna. Novi cullinan stane od 270 tisoč evrov (brez davka), eno izmed testnih vozil v Budimpešti je imelo na sebi še za 70 tisočakov dodatne opreme. V primeru slovenskega kupca bi to pomenilo ceno okroglih 400 tisočakov.

Najbolj vsestranski avtomobil Rolls Roycea do zdaj? Luksuz za lastnika takega avtomobila ne bo imel več meja. Foto: Gregor Pavšič

Pritisk na gumb offroad dvigne podvozje za štiri centimetre in cullinan je kot tudi slabšim cestam. Prav pogosto izven asfalta njegovi kupci vseeno ne bodo zavijali. Foto: Gregor Pavšič

Napak bi ga bilo primerjati z novim BMW X7

To je seveda veliko denarja, a spet bi bilo nesmiselno razmišljati, ali je cullinan trikrat ali štirikrat boljši od prav tolikokrat cenejšega "sorodnega" BMW X7.

Sorodstvene vezi med njima so sicer sila ohlapne, saj ima cullinan lastno aluminijasto platformo in tudi samostojno razvit ter izdelan motor V12. Ponovimo lahko tisto, kar smo lani zapisali že po vožnji phantoma po Ljubljani.

Pol milijona evrov za avtomobil je nekaj skrajno iracionalnega, toda kdor si to lahko privošči, bo s takim avtomobilom izjemno užival. Na določeni meji užitka tudi cena izgubi svoj pravi pomen in tako kot pri najbolj prestižnih ročnih urah in nakitu to velja tudi za avtomobile znamke Rolls-Royce.

Ime prvič po nečem fizičnem, otipljivem

Cullinan je dobil ime po največjem diamantu, ki so ga kadarkoli odkrili. To delovno ime so mu že v razvojni fazi nadeli inženirji. Ti so potrebovali vzdevek avtomobila, da so se lahko o njem pogovarjali kadarkoli in kjerkoli, ne da bi kdorkoli vedel, o čem govorijo. Po več letih so se na to ime že navadili in naposled so ga uporabili tudi pri serijski različici. Rolls-Royce je po številnih mističnih imenih za svoje avtomobile tako za ime avtomobila prvič uporabil nekaj fizičnega, otipljivega.

Zadaj ima avtomobil lahko klasično klop s tremi sedeži, ali pa različico z dvema sedežema in vmesnim grebenom. Foto: Gregor Pavšič

Zadaj je bistvo v prestižu in udobju. Tale cullinan je imel na voljo sredinski del z vgrajenim hladilnikom. Foto: Gregor Pavšič

Novost sta tudi iztegljiva sedeža v prtljažniku. Piknik sredi narave? No, sedeža sta precej neudobna za daljše sedenje. Foto: Gregor Pavšič

Prva sodba: raje bi se vozili zadaj kot spredaj za volanom

V takem cullinanu bi se raje vozil zadaj kot spredaj za volanom. To je bil moj osnovni sklep po preživetem popoldnevu z njim na obrobju Budimpešte.

Udobje na zadnjih sedežih je resnično izjemno, prostornost za noge skoraj nepredstavljiva. Na hrbtni strani sprednjih sedežev so multimedijski zasloni, na sredini med zadnjima sedežema lahko tudi hladilnik s pijačo, stranska vrata so vpeta zadaj in zato je vstopanje in izstopanje olajšano. Novost pri rolls-royceih je s cullinanom možnost podiranja zadnjih sedežev, kar storimo s pritiskom na gumb. Enako kot z gumbom zapiramo tudi vrata.

Prestavna ročica je desno ob volanskem obroču. Foto: Gregor Pavšič Dobrih 560 "konjev" in masa 2,6 tone: med ovinki ima raje ležernost

Ne razumite me napak, tudi za volanom cullinana so doživetja lahko pristna. Komur je bližje uživaška ležerna vožnja, bo v vsakem kilometru užival v pridihu udobja in prestiža. Elektronsko nadzorovano delovanje blažilnikov spet prepriča. Zares vrhunska je zvočna zatesnjenost, to je pravzaprav morda celo najboljša stvar tega rolls-roycea.

Toda treba je vedeti, da ima cullinan brez potnikov maso 2,6 tone in da je to 5,3 metra dolg in 2,1 metra širok avtomobil. To je dobesedno "ladja" na štirih kolesih in tudi med ovinki se pelje občutno mehko. Dinamična vožnja ne bo po okusu voznika, še manj potnikov na zadnjih sedežih. Kdor bi želel nekoliko ostrejšo vozno dinamiko, ki nam je predvsem v celinski Evropi precej domača, bo med ovinki bolj užival s športnimi terenci preostalih manj luksuznih premijskih znamk.

Cullinanov 6,75-litrski motor V12 ima sicer moč 420 kilovatov (563 "konjev") in je z 850 njutonmetri navora dokaj poskočen, a čudeži ob taki masi pač niso mogoči. Tudi poraba 18 litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov nas ob precej ležerni vožnji zaradi omenjene mase ni ravno osupnila.

Nadomestek pregrešno drage umetnine na steni dnevne sobe

Cullinan za Rolls-Royce prvič odpira marsikatera vrata. S tem avtomobilom prvič vstopajo v svet digitalnih zaslonov, občutljivih na dotik, prvič se lahko podirajo zadnji sedeži in tudi dvojnih zadnjih vrat do zdaj še niso imeli. Pregovorno konservativni Britanci, že resda pod lastništvom nemškega BMW, so ves razvojni projekt tega avtomobila zaupali Avstrijki. Torej ženski.

Kljub razmeroma velikemu zanimanju in sledenju smernicam športnih terencev pa cullinan še vedno ostaja avtomobil za izbrance. Za tiste, ki jim avtomobil pomeni nadomestek pregrešno drage umetnine na steni svoje dnevne sobe in si želijo (ter si z njim upajo) z njim pokazati svoj status in življenjski slog.

Takemu kupcu vsako jutro zaigra srce, ko se njegov pogled ustavi na ročno narisani črti na boku avtomobila. Takrat ve, da to ni velikoserijska konfekcijska nalepka, temveč triurno delo umetnika z eno od najbolj mirnih rok v avtomobilski industriji. V svetu najbolj prestižnega luksuza največ pomenijo prav take podrobnosti.

Cullinan privablja k znamki tudi nove kupce, prav tako družine in zato se je moral prilagoditi multimedijskim platformam. Foto: Gregor Pavšič

Prvič v cullinanu tudi sistem dvojnega odpiranja zadnjih vrat, kar olajša dostopnost do prtljažnika. Tudi zadnji sedeži se lahko podirajo, kar je prav tako novost za znamko Rolls-Royce. Foto: Gregor Pavšič

Infozabavni vmesnik iDrive in podporo s kamerami poznamo že iz vozil BMW. Foto: Gregor Pavšič

Multimedijska podpora za potnike na zadnjih sedežih. Foto: Gregor Pavšič