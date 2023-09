Slovenec si je poleti privoščil luksuznega Rolls-Roycea #foto

Rolls-Royce sodi med najbolj luksuzne avtomobilske znamke na svetu. Pred leti smo po Sloveniji vozili phantoma, vrednega pol milijona evrov, na Madžarskem pa preizkušali takrat zanje nov SUV-jevski model cullinan.

V uradni statistiki registracij slovenskih avtomobilov se je avgusta pojavil rolls-royce cullinan v različici black badge. Ta prinaša izboljšane zmogljivosti in nekaj zanimivih dodatkov. Znameniti kipec na sprednjem pokrovu motorja je črne barve, tudi v notranjosti je več črnih odtenkov in tudi nekaj več dodatkov iz ogljikovih vlaken. Poganja ga motor "twin-turbo" V12 s prostornino 6,75 litra. Moč motorja je 441 kilovatov (600 "konjev"), kar je 21 kilovatov (29 "konjev") več kot v klasičnem cullinanu. Najvišja hitrost znaša 250 kilometrov na uro. Za prenos na vsa štiri kolesa skrbi samodejni osemstopenjski menjalnik.

Cene za cullinana se začnejo blizu 400 tisoč evrov, za različico black badge pa je treba odšteti vsaj med 400 in 500 tisoč evri.

To je po daljšem času novi rolls-royce s slovenskimi registrskimi oznakami. Nekateri so si te avtomobile vseeno že privoščili, a so jih registrirali v tujini. Letos je bil tak primer rolls-roycea ghosta, ki sta ga slovenska podjetnika kupila v Münchnu in nato odpeljala s seboj v Dubaj – tam namreč živita.

Foto: Rolls Royce