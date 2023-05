Afera dieselgate: nekdanji direktor Audija priznal krivdo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stadler je do zdaj krivdo vedno zanikal. Foto: Reuters

Nekdanji izvršni direktor Audija Rupert Stadler je danes na okrožnem sodišču v Münchnu priznal krivdo v aferi dieselgate. Priznal je, da je dovolil, da so vozila, opremljena z zavajajočo programsko opremo, ostala v prodaji tudi po tem, ko je izvedel za prevaro, poročajo tuje tiskovne agencije. S priznanjem krivde se bo izognil zaporni kazni.

Ameriška okoljska agencija EPA je septembra 2015 javnosti razkrila, da je Audijevo starševsko podjetje Volkswagen goljufalo na testih izpušnih plinov. Motorje približno 11 milijonov dizelskih avtomobilov, prodanih po vsem svetu, je opremilo s programsko opremo, ki je zaznala fazo testiranja in v tem primeru znižala škodljive izpuste motorja.

Škandal, ki je vplival na vso avtomobilsko industrijo, je nemškega avtomobilskega proizvajalca stal na desetine milijard evrov, epiloga pa zadeva še ni dočakala. Konec septembra 2020 je na zatožno klop kot prvi od nekdanjih vodilnih sedel Stadler.

Stadler sprejel dogovor o priznanju krivde

Med obravnavo vprašanja dizelskega goriva, potem ko so razkritja postala javna, Stadler ni obvestil poslovnih partnerjev, da so avtomobili s t. i. odklopnimi napravami še vedno na trgu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na sodišču povedala njegova odvetnica Ulrike Thole-Groll.

S tem je njena stranka "sprejela, da bodo vozila, opremljena z nezakonito programsko opremo, šla v prodajo", je dejala.

Na vprašanje sodnika, ali izjava drži, je Stadler odgovoril: "Da."

Stadler je do zdaj krivdo vedno zanikal, so pa njegovi odvetniki v začetku tega meseca sporočili, da je sprejel dogovor o priznanju krivde. V zameno za to se bo izognil zaporni kazni. Stadler se je tudi strinjal s plačilom 1,1 milijona evrov kazni.

Stadler je s priznanjem postal prvi član uprave skupine Volkswagen, ki je na sodišču priznal goljufijo v aferi dieselgate, poudarja nemška tiskovna agencija dpa.

Sojenje bi se lahko z uradno obsodbo Stadlerja končalo prihodnji mesec.