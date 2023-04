Nekoč del zimskih spektaklov, danes preobraženi v nosilce napredka

Audi se je kot nosilec razvoja že v preteklosti dokazoval s številnimi inovativnimi rešitvami, ki so poudarjale trajnostne vrednote premijske avtomobilske znamke. Prednost njegovih inovacij je dejstvo, da Audi v središču razvoja izdelkov združuje podporo krožni ekonomiji ter želje in potrebe uporabnika. Cilj je jasen: znamka Audi želi postati vodilni ponudnik trajnostne premijske e-mobilnosti, zavezanost k trajnostnemu razvoju in napredku pa se odraža na vseh ravneh.

Na svetovni dan Zemlje znamka Audi predstavlja projekt Uporabimo uporabljeno, s katerim izkazuje svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju, visokotehnološkim napredkom in uporabi recikliranih materialov tudi zunaj avtomobilskega področja. V sodelovanju s prestižnim unikatnim oblikovalcem Mariem Herzogom je na slovenskih tleh nastala kolekcija 50 unikatnih potovalnih torb Audi, izdelanih iz odsluženih oglasnih transparentov. Projekt je sinonim za napredek, ki pomeni skupno vrednoto vseh sodelujočih v zgodbi Uporabimo uporabljeno.

Foto: Porsche Slovenija Franci Bolta, direktor znamke Audi, je pojasnil ozadje zgodbe in koncept projekta Uporabimo uporabljeno z naslednjimi besedami: "Audi je dolgoletni partner svetovnega pokala FIS v alpskem smučanju in to sodelovanje je na tekmah zaznamovano z oglasnimi transparenti. V tem času se je celostna podoba znamke zamenjala in zdelo se nam je škoda, da bi odsluženi transparenti končali na odlagališču in obremenjevali okolje, saj so sicer narejeni iz kakovostnega materiala. Razmišljali smo, kaj bi lahko naredili iz njih, in prišli do ideje, da bi lahko izdelali vrhunske torbe, ki bi jih ljubitelji znamke Audi koristno uporabljali še naprej. Želja je, da vsak zaposleni ponotranji trajnostne vrednote znamke in da vsak razmišlja o tem, kaj lahko naredi pozitivnega za okolje. Vsak od nas deluje tako in v ekipi Audi Slovenija smo med razmišljanjem o trajnostnem razvoju prišli do ideje, kako uporabiti odslužene oglasne transparente."

Foto: Porsche Slovenija Mario Herzog, unikatni oblikovalec in izdelovalec vrhunskih čevljev, ki je v svoji rokodelski delavnici obudil oglasne transparente v obliki novega izdelka s povsem novim namenom, povezuje napredek tudi z rokodelstvom: "Ročna izdelava, rokodelstvo je tisto, kar je oblikovalo človeka, kar nas določa in izhaja neposredno iz narave. V osnovi je rokodelstvo neposredni podaljšek narave – vzame iz narave in vrne v naravo. Napredek ni le izumljanje popolnoma novih stvari. Predvsem gre za izboljšanje načina, kako na izviren način oživimo že izumljeno, da bo v novi preobleki imelo pozitiven vpliv na svet."

Foto: Porsche Slovenija Predstavnica zavoda YouSea Irena Fonda, ki je že od nekdaj povezana z morjem in razmišlja o naprednih rešitvah za varovanje okolja, vidi v projektu pomembno sporočilnost: "To ni material za odpad, pravzaprav gre za neko zorenje materialov. Pri izdelavi torb iz oglasnih transparentov je napredek povezan tudi z ustvarjalnostjo. To, da ti iz neke stvari uspe narediti nekaj drugega, je pravzaprav preobrazba. Kot pri gosenici, ko se iz nje razvije metulj."

Foto: Porsche Slovenija

Projekt Uporabimo uporabljeno pomeni inovativen pristop k trajnostnemu razvoju, ki se osredotoča na ponovno uporabo materialov in varstvo okolja. Glavna zamisel projekta temelji na ponovni uporabi odsluženih oglasnih transparentov, ki jih je Audi nekoč uporabljal na tekmah svetovnega pokala FIS v alpskem smučanju. Te transparente so nato poslani v čevljarsko delavnico Maria Herzoga, priznanega oblikovalca visokokakovostnih čevljev po meri, kjer so jih preoblikovali v prvovrstni material za izdelavo petdesetih popolnoma unikatnih potovalnih torb. Vsaka izmed njih je posebna in v svoji oblikovalski formi in videzu enkratna, elegantna s potiski vzorcev na transparentih, kar ji daje dostojanstvo obeh znamk, ki prisegata na tradicijo, kakovost in inovativnost. Projekt predstavlja inovativno rešitev za okoljske izzive, saj se osredotoča na ponovno uporabo materialov, ki sicer končajo na smetiščih. Odsluženi oglasni transparenti so bili očiščeni, preoblikovani in uporabljeni na način, ki je omogočil izdelavo torb visoke kakovosti. Poleg ponovne uporabe transparentov so za dopolnitev kakovosti uporabili tudi različne vrhunske podložne materiale, ki so ostanki večjih serij iz tovarn, ter kakovostne ostanke usnja, ki so se nabrali v delavnici.

Foto: Porsche Slovenija

Znamka Audi bo na svetovni dan oceanov v skladu s svojim poslanstvom trajnostnega razvoja ponudila omejeno serijo 11 potovalnih torb Audi na dobrodelni dražbi, katere sredstva bodo namenjena zavodu YouSea za izdelavo in namestitev morske oaze za ohranitev morskega ekosistema v Piranskem zalivu. Gre za pilotski projekt, s katerim želijo sodelavci zavoda skupaj z zunanjimi ustanovami raziskati njene multiplikativne pozitivne učinke na okolje. Odkrivali bodo načine, kako bi lahko pripomogli k bolj trajnostnemu načinu pridelave hrane v prihodnosti in raziskovali delovanje takih struktur pri odvajanju ogljikovega dioksida iz morja ter njihovo čistilno sposobnost. Na degradiranih območjih bi tako lahko povečali samočistilno sposobnost morja, izboljšali njegovo kakovost in obnavljanje.

Foto: Porsche Slovenija

Preostalih 39 unikatnih potovalnih torb bo na voljo za nakup v spletni trgovini. Informacije o začetku prodaje potovalnih torb Audi, izdelanih iz recikliranih materialov, bodo objavljene naknadno na spletni strani napredek.audi.si. Tako bo končan ves krog trajnostne rabe materialov: zmanjšali bomo število odpadnih materialov, jih ponovno uporabili v novih izdelkih ter našli načine, kako z njimi ustvariti pozitiven vpliv na okolje.

Spletno stran projekta Uporabimo uporabljeno si lahko ogledate na: napredek.audi.si.