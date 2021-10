55 tisočakov za vstop v Mercedesov nov svet

Pri Mercedesu so prebili led z EQC, ki je na naše ceste zapeljal s kar precejšnjo zamudo, a zdaj so očitno ujeli ritem. V Slovenijo je v teh dneh premierno že zapeljal njihov najmanjši električni EQA. Vstopni model v Mercedesov električni svet stopa po prepoznavni poti, ki mu jo je tlakoval uspešni GLA, a prinaša drugačen videz in najnovejšo tehnologijo. Ob našem prvem stiku smo z njim prevozili 324 kilometrov in v bateriji pustili energije za še približno 30 kilometrov. Cene se v Sloveniji pričnejo pri 55 tisoč evrih.

Kot že pri EQC in navsezadnje pri EQV so pri Mercedesu uporabili dokaj podoben recept. Vzeli so obstoječi model in njegovo arhitekturo ter jo prilagodili električnemu pogonu. S podobnimi rešitvami so razvili tudi najmanjši EQA. Ohranja trdno vez z običajnim GLA in tako z oblikovnimi rešitvami ne želi v veliki meri izstopati. Je ravno dovolj drugačen, da se ju na cesti zlahka loči, a Mercedes bi rad ohranil to vez v modelnih družinah. Navsezadnje si tudi kupci ne želijo futuristično oblikovanega avtomobila, ki bo načičkan z vseh smeri in bo povsem drugačen ob običajnih znamkinih modelov. Kot so na tiskovni konferenci, polni tehničnih informacij, pojasnili pri uvozniku, so se inženirji posvetili predvsem učinkovitosti pogonskega sklopa - kako iz litij-ionske baterije z zmogljivostjo 66,5 kilovatne ure potegniti kar se da največ oziroma v največji zmanjšati povprečno porabo, da bo doseg kar se da dolg.

Obljubljajo čez 400 električnih kilometrov

Sedli smo za volan vstopne različice EQA 250, ki ima v dno vgrajeno baterijo z neto zmogljivostjo 66,5 kilovatne ure in Litij-ionska baterija s petimi moduli in dvesto celicami je nameščena na dno in ima 480 kilogramov. Na sredini ostaja dvignjen osrednji greben, kjer so nameščeni vsi pomembni kabli. Foto: Gašper Pirman elektromotor s 140 kilovati. Pri Mercedesu pravijo, da ima po merilnem ciklu WLTP 426 kilometrov dosega, polnjenje baterije na hitri polnilnici pa lahko poteka z močjo do sto kilovatov.

Ko smo sedli za volan EQA, je bila baterija skoraj polna. Škoda, da pri Mercedesu niso uporabili prikaza napolnjenosti baterije v odstotkih, ki je daleč najbolj pregleden za nadzor napolnjenosti baterije. Napolnjenost baterije se pregleduje na enaki grafiki kot pri pregledu napolnjenosti rezervoarja pri običajnih mercedesih. EQA je obljubljal 314 prevoženih kilometrov. Da očitno prej niso bili preveč nežni s stopalko za plin, je pokazalo že prvih nekaj kilometrov, ko se skupni doseg kar ni hotel zmanjševati.

Na koncu smo prevozili krog dolg 324 kilometrov, na števcu pa nas je EQA opozarjal, da je dosega še za približno 30 kilometrov. Od teh 324 kilometrov smo jih več kot tretjino prevozili po avtocesti s povprečno hitrostjo 122 kilometrov na uro (zaradi različnih omejitev v predorih). Tam je bila povprečna poraba 18,8 kilovatne ure. V mestnem režimu, ko smo se vozili v prometni gneči od semaforja do semaforja, se je poraba znižala na 16,1 kilovatne ure in se na regionalni cesti še spustila na 14,7 kilovatne ure.

Toplotna črpalka za optimalno polnjenje baterije

Inženirji se niso posvečali le razvoju baterije in pogonskega sklopa. EQA ima vgrajen napreden sistem za nadzor toplote, ki uporablja posebno toplotno črpalko. Ta je zmožna znova uporabiti toploto, ki jo ustvarja električni pogon, upravljanje prek aplikacije pa omogoča predhodno ogrevanje vozila na daljavo.

Sistem je zmožen predhodno predvideti mesto za hitro polnjenje, zato baterijo ogreje ali ohladi na primerno temperaturo za čim boljši izkoristek pri hitrem polnjenju. Seznam varnostnih pripomočkov je, kot smo že navajeni pri Mercedesu, dolg. Serijsko so vgrajeni sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, samodejno zaviranje in napredni vozniški sistem.

Čez prtljažna vrata se razteza svetlobna linija, zato se je morala Mercedesova zvezda preseliti nižje, registrska tablica pa je v primerjavi z GLA svoje mesto našla v odbijaču. Foto: Gašper Pirman

Manjšega od EQA ne bo

Mercedes bo letos, če ne bo dodatnih težav s proizvodnjo zaradi pomanjkanja polprevodnih mikročipov, v Slovenijo pripeljal 15 modelov EQA. Za zdaj so prodali enega izmed naročenih, so pa letos prodali še osem modelov EQC. Cene se začnejo pri 55 tisoč evrih brez upoštevane subvencije. Za močnejši EQA 300 s štirikolesnim pogonom in dvema elektromotorjema s skupno močjo 165 kilovatov ter malenkost daljšim dosegom 432 kilometrov bo treba odšteti 60 tisoč evrov, za EQA 350 z močjo 210 kilovatov in enakim dosegom 432 kilometrov pa 63 tisoč evrov.

Polnilna shema za zdaj v Sloveniji še ni na voljo

Med pomembne novosti pri EQA se šteje tudi inteligentna navigacijska naprava. Ta nenehno preračunava in optimizira načrtovano pot ter pri tem upošteva različne podatke, kot so vreme, topografija, stanje na cestah in seveda količina energije v bateriji. Pri svojem izračunu za najbolj optimalno pot skupaj s polnjenjem baterije upošteva tudi individualni način vožnje voznika.

Pri uvozniku so med drugim obljubili, da bo polnilna shema Mercedes kmalu na voljo tudi v Sloveniji. Lastniki mercedesovih električnih in priključno-hibridnih modelov bodo tako s to storitvijo dobili preprost dostop do polnilnic po celotni Evropi. S tem bosta omogočena tudi integrirano plačevanje prek večopravilne enote v avtomobilu in mesečni obračun polnjenj. Med ponudniki polnilnih storitev bosta tudi za zdaj dva največja slovenska ponudnika.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman