400 tisoč kock: izdelali so ga Čehi, na ogled v Italiji

Lamborghinijev superšportnik so Čehi v naravni velikosti izdelali iz več kot 400 tisoč kock in ga razstavili v muzeju te italijanske znamke pri Bologni.

Lamborghini sian je v pomanjšani različici 1:8 del ponudbe Lega, a so nato izdelali ta avtomobil tudi v naravni velikosti in ga zdaj do oktobra postavili na ogled v Lamborghinijevem muzeju v Sant’Agata Bolognese.

400 tisoč kock in skoraj 224 dni dela

Ta avtomobil so izdelali iz več kot 400 tisoč kock. Uporabili so 154 različnih tipov Legovih kock, med temi so morali 20 tipov izdelati posebej za ta avtomobil. Sestavljali so ga 3.290 ur, še pred tem pa so za načrtovanje porabili 5.370 ur. Skupno so ga torej izdelovali skoraj 224 dni. Zanj je poskrbela ekipa 15 ljudi iz Legove tovarne v Kladnu na Češkem.

Superšportnik iz kock ima maso 2,2 tone, kar je več kot pri pravem avtomobilu. Ta ima prazen uradno maso pri slabe 1,6 tone.

Avtomobil iz kock je dolg 4,98 metra, širok je 2,1 metra in visok 1,13 metra. V Lamborghinijevem muzeju bo na ogled do 6. oktobra letos.

Foto: Lego

Foto: Lego

Foto: Lego

Foto: Lego

Foto: Lego

Foto: Lego