Njegov dragulj obnovili tudi Slovenci: doletela ga je velika čast

Svojo pot je začel z izdelovanjem traktorjev, se sprl z Enzom Ferrarijem in z lastnimi avtomobili ustanovil eno najbolj kultnih znamk. Ferruccia Lamborghinija so letos, 29 let po smrti, uvrstili v avtomobilsko Hišo slavnih.

Ferruccio Lamborghini avtomobilov ni izdeloval zares dolgo, a kljub temu je s svojo znamko ustvaril nekaj največjih avtomobilskih ikon in z njimi močno vplival na razvoj poznejših avtomobilov. Tovarno avtomobilov je ustanovil leta 1963 in se nato po naftni krizi in vse večjih finančnih težavah že po 11 letih odločil za prodajo lastniškega deleža. Raje se je posvetil mirnemu življenju in vinogradništvu na posestvu La Florita pri jezeru Trasimeno v italijanski pokrajini Umbrija. Pri 58 letih je postal oče hčerki Patrizii, pri 76 letih pa je umrl za posledicami srčnega infarkta.

Avtomobilska Hiša slavnih je nepridobitna organizacija, ki so jo ustanovili leta 1939. Namenjena je proslavitvi največjih imen avtomobilske industrije. V njeno sredino so sprejeli 757 posameznikov. Njen sedež je v mestu Dearborn pri Detroitu, ki je bil dolgo osrednje mesto avtomobilske industrije v ZDA.

Foto: Lamborghini

Njegovi starši so imeli kmetijo, Ferruccia pa je bolj zanimala tehnika. V povojni Italiji se je začel ukvarjati s proizvodnjo traktorjev. Podjetje Lamborghini Trattori je ustanovil že leta 1948. Kmalu je dobro služil in si lahko privoščil mnogo dobrih avtomobilov. Ko je imel dovolj denarja, se je odpravil tudi v Maranello in si tam privoščil ferrarija 250 GTO.

Kupil je več ferrarijev, a z njimi ni bil zares zadovoljen. Opisal jih je kot dirkalne avtomobile, ki bi jih preuredili za vsakodnevno vožnjo. Zdeli so se mu preveč špartanski, grobi in glasni. O tem se je pritožil tudi Enzu Ferrariju, ki pa se je kot ponosen prebivalec Modene kajpak požvižgal na tako kritiko.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Leta 1963 je Ferruccio ustanovil podjetje Lamborghini Automobili in sredi šestdesetih let predstavil prve avtomobile, o kakršnih je nekaj let pripovedoval Ferrariju. Športnost je združil z udobjem in pojmom "gran turismo", torej uživanju avtomobila na cestnih potovanjih.

Leta 1966 je izdelal model miura, ki še danes velja za enega najpomembnejših (in tudi najvrednejših) avtomobilov vseh časov. Miura je ustoličila kombinacijo športnega avtomobila, sredinskega motorja in pogona na zadnji par koles, kar je postal nov standard za športne avtomobile najvišjega razreda. Miura, ki jo je poganjal štirilitrski motor V12, še danes velja za enega prvih čistokrvnih superšportnikov.

Foto: Lamborghini

Lamborghini je poleg avtomobilov oboževal tudi bike in svet bikoborb. Ko je obiskal slavni ranč Don Eduarda Miure v Sevilli, se je odločil, da bo v logotipu avtomobilske znamke upodobil bika. Tudi poimenovanje miure je našel v tej pasmi bikov, kar so pri Lamborghiniju naredili tudi pozneje. Povezavo z biki je imel supešportnik diablo, pa nato tudi jarama, še bolj pa urraco, murcielago in gallardo.

Poleg miure je bil najslavnejši Lamborghinijev model prav gotovo countach iz leta 1974, ki je postal pravi avtomobilski simbol osemdesetih let.

Foto: WRC Croatia

Lamborghini je lani prodal 8.405 avtomobilov in postavil nov absolutni prodajni rekord te znamke. Foto: Lamborghini

V začetku sedemdesetih so Lamborghinija začele pestiti finančne težave. Sesul se mu je posel s traktorji, svoje pa je nato dodala naftna kriza. Leta 1974 se je umaknil iz lastništva podjetja, ki je nato dolgo iskalo nove trdne temelje. Leta 1980 je eden najpomembnejših lastnikov postal Patrick Mimran, ki velja za rešitelja znamke. Razširil je ponudbo avtomobilov, in sicer z modeloma jalpa in celo agresivnim terencem LM002.

Mimran je nato podjetje prodal Chryslerju, od tam se je lastništvo preneslo k malezijsko-indonezijskim investitorjem, leta 1998 je lastnik Lamborghinija postal Volkswagnov koncern z znamko Audi. Znamka danes dosega absolutne prodajne rekorde.

Ferruccia Lamborghinija so ta teden uvrstili v avtomobilsko Hišo slavnih. Enzo Ferrari je tam že od leta 2000. Morda se bosta zdaj tam nekje daleč spet lahko pričkala, kdo med njima je izdelal boljši superšportni avtomobil.