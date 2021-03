400-metrska ladja zablokirala Sueški prekop #foto

Kar 400 metrov dolgo in 59 metrov široko tovorno ladjo Ever Given, ki spada v največji razred tovornih ladij, je v Sueškem prekopu med Rdečim in Sredozemskim morjem zavila s poti in nasedla. Do dogodka je domnevno prišlo zaradi sunkov vetra, so lastniki ladje povedali za francosko tiskovno agencijo AFP.

Ladja z maso blizu 200 tisoč ton je nasedla, zdaj pa jo več vlačilcev poskuša izvleči in tako sprostiti tudi zelo pomembno trgovsko pot. Nasedla ladja je hitro naredila precejšen ladijski "zastoj".

Polno natovorjena ladja je na poti iz Kitajske proti Rotterdamu. Ladja je stara tri leta in trenutno pluje pod zastavo Paname. S kapaciteto 20.388 TEU sodi med največje tovorne ladje na svetu.

Ladjo poskuša iz zagate trenutno potegniti kar devet različnih vlačilcev.

Look at the size of the ship blocking the #SuezCanal if you zoom into the bow of the ship you can see a digger for size reference pic.twitter.com/428ha5ejav — Brendan Cruise (@brendancruise) March 23, 2021