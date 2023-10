3 ključni nasveti za varno vožnjo in preizkus znanja

Oglasno sporočilo

Dnevi so vse krajši, temperature vse nižje in razmere na cestah postajajo zahtevnejše. Čas je, da se skupaj s svojim avtomobilom pripravite na hladnejšo sezono in se izognete nepotrebnemu stresu. Preizkusite tudi svoje znanje iz sveta avtomobilizma in se potegujte za odlične nagrade, ki jih podarja Citroën v Sloveniji.

Najpomembnejši nasvet za zimske razmere: prilagodite svojo vožnjo!

Meglena jutra, mokro cestišče, krajši dnevi in povečanje prometa zahtevajo dodatno pozornost na cesti, zato je prilagoditev vožnje v takih razmerah zelo pomembna. Ob tem ne pozabite na ustrezno varnostno razdaljo, saj je zavorna pot v takih razmerah še daljša. Vozite premišljeno in umirjeno, izogibajte se sunkovitim in nenadnim manevrom.

Poskrbite za svoje vozilo

Tako kot zamenjamo oblačila, moramo poskrbeti tudi za ustrezno opremo in pripravo svojega vozila na zimske razmere. Da bi ohranili varnost in zanesljivost vašega vozila, smo pripravili tri ključne nasvete za vožnjo v teh zahtevnejših razmerah.

1. Preglejte pnevmatike in zavorne sisteme

Jesensko-zimski čas prinaša mokre in spolzke ceste, zato poskrbite, da so vaše pnevmatike v brezhibnem stanju. Preverite globino profila pnevmatik in se prepričajte, da so ustrezno napolnjene. Prav tako preverite zavore in zavorne ploščice ter jih po potrebi zamenjajte, da zagotovite njihovo optimalno zavorno moč. Tlak v pnevmatikah naj bo skladen s priporočeno vrednostjo, ki je zapisana na stebričku voznikovih vrat. Preverite tudi indikatorje obrabljenosti in starost pnevmatike. Ta naj ne bi presegala šest let.

Ali veste, kje na pnevmatiki najdete informacijo o starosti in v kakšni šifri je zapisana? Odgovor najdete v Turbo Avto Kvizu.

2. Redno vzdržujte akumulator

Povprečna življenjska doba avtomobilskega akumulatorja je od tri do pet let. To je odvisno od različnih dejavnikov, vključno z vzdrževanjem in uporabo vozila. Hladna jutra razkrijejo napake in okvare na avtomobilu, ki v toplih dneh niso bile tako očitne ali pa jih sploh nismo opazili. Med najpogostejšimi vzroki, da zjutraj avto ne vžge, je izrabljen akumulator. Preden padejo temperature še nižje, je zato ključno preveriti stanje in napetost akumulatorja. Če opazite znake slabše zmogljivosti, je priporočljivo zamenjati akumulator. Niste prepričani, kako to storiti? Obiščite servise Citroën po Sloveniji in servisni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali.

3. Pomembnost učinkovitih brisalcev

Brisalci imajo izreden pomen za varno vožnjo v slabših vremenskih razmerah. Zagotavljajo jasen in neoviran pogled na cesto. Življenjska doba metlic brisalcev je odvisna od različnih dejavnikov. Zelo pomembno pa je, da takoj, ko opazimo vsako najmanjšo napako na gumici brisalca, čim prej zamenjamo brisalce. S pravilno delujočimi brisalci boste zagotovili svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

Preizkusite svoje znanje iz sveta avtomobilizma! Da bi preizkusili svoje avtomobilske veščine in se bolje pripravili na izzive jesensko-zimskega obdobja, vas vabimo, da sodelujete v Citroënovem zabavnem in poučnem Turbo Avto Kvizu. Preverite, ali ste pravi avtomobilski virtuoz ali morda le sproščen nedeljski voznik!



S sodelovanjem v kvizu boste lahko nadgradili svoje znanje o varni vožnji in se bolje pripravili na vse izzive, ki jih prinaša jesensko-zimski čas. Čaka vas tudi 26 Citroënovih nagrad za avto navdušence! Ne pozabite: varnost na cesti je vedno na prvem mestu! Srečno in varno vožnjo v prihajajočih mesecih!

