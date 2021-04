27 tisočakov: za njegova motorja bi kupili golfa in dacio

Čeprav so redni stroški pri električnih vozilih nižji kot pri primerljivih bencinskih ali dizelskih, je njihova nakupna cena zaradi dragih litij-ionskih baterij in kljub manjšemu številu sestavnih delov pogonskega sklopa višja, kot bi marsikdo pričakoval. A pri tistih najdražjih modelih velik del cene prevzamejo tudi kompleksni elektromotorji.

Pri električnih vozilih naj bi bile za višjo nakupno ceno odgovorne predvsem litij-ionske baterije. A pri nekaterih avtomobilih je končna cena višja tudi zaradi elektromotorjev, še posebej pri močnejših modelih proizvajalcev premijskih modelov. Kompleksna baterija in elektromotorji so tako prava eksplozija za dvig nakupne cene.

Za dva elektromotorja kar 27 tisoč evrov

Resnici na ljubo, taycan ni eden od dražjih porschejev le zaradi litij-ionskih baterij in elektromotorjev, a sta ta dva elementa vseeno glavna protagonista za višjo nakupno ceno. A pri Porscheju so morali upravičiti sloves svojih modelov, zgodovine in pripraviti zmogljiv športni avto. Najmočnejši turbo S ima zato kar 560 kilovatov, to moč pa mora spremljati zmogljiva baterija.

Moč pa prinaša svojo ceno. Kot so razkrili Nemci, stane sprednji elektromotor 16 tisoč evrov, manjši zadnji pa še 11 tisoč evrov. Skupno oba elektromotorja v taycanu staneta kar 27 tisoč evrov. Za to ceno lahko kupec v Sloveniji kupi vstopni model golfa in še dacio sandero ali pa dve dobro opremljeni dacii. Izbire za to ceno je veliko. Pri Porscheju žal niso razkrili, koliko stane litij-ionska baterija, a bi cena zagotovo zlahka presegla ceno elektromotorja.