Avtomobilski koncern Stellantis bo v poslovnih izkazih zabeležil 22,2 milijarde evrov odpisov, pri čemer je večina neposredno povezana z njihovim električnim poslom.

Avtomobilski koncern Stellantis je priznal enega največjih strateških spodrsljajev zadnjih let: prehiter in preveč optimističen prehod na električna vozila. Podjetje bo zaradi napačnih ocen trga in upada povpraševanja odpisalo kar 22,2 milijarde evrov, ob tem pa napoveduje temeljit zasuk strategije – imeli bodo več klasičnih in hibridnih avtomobilov.

Antonio Filosa, izvršni direktor Stellantisa. Foto: Stellantis

Glavnina Stellantisovega zasuka stran od ambiciozne elektrifikacije je neposredno povezana z razmerami v ZDA. Tam so se hkrati zgodile tri ključne spremembe:

iztek oziroma omejevanje davčnih spodbud za električna vozila (zlasti 7.500 USD olajšave),

milejša emisijska pravila za motorje z notranjim zgorevanjem,

šibkejše povpraševanje po električnih vozilih v segmentih, kjer je Stellantis močan (pick-upi, večji SUV-ji).

Zato so bili ukinjeni ali zamrznjeni prav ameriško usmerjeni projekti, kot je električni Ram 1500, in zato je tudi večina odpisov vezana na pričakovane prodajne količine v Severni Ameriki.

Zasuk Stellantisa je predvsem ameriška korekcija, ki pa ima posledice tudi za Evropo – predvsem v obliki počasnejše in bolj pragmatične elektrifikacije.

Neuspeli projekt v ZDA - električni poltovornjak RAM 1500. Foto: Stellantis

Kitajski Leapmotor je lastniško Stellantisova znamka, ki pa dosega zelo dobre rezultate. Foto: Gregor Pavšič

V enem dnevu 25-odstotni padec vrednosti delnice



Borza je na novice reagirala zelo ostro. Delnice Stellantisa so v enem dnevu padle za 25 odstotkov, od začetka leta 2025 pa so izgubile že polovico vrednosti. Tržna kapitalizacija skupine je padla na približno 17,5 milijarde evrov, podjetje pa za drugo polovico leta 2025 napoveduje izgubo v razponu 19 do 21 milijard evrov. Ob tem je Stellantis potrdil, da za leto 2025 ne bo izplačal dividend.

Stellantisovi električni avtomobili so bili dolgo predragi in zato nekonkurenčni na trgu. Foto: Fiat

Stellantis bo v poslovnih izkazih zabeležil 22,2 milijarde evrov izrednih odpisov, pri čemer je večina neposredno povezana z električnimi vozili. Novi izvršni direktor Antonio Filosa, ki je položaj prevzel junija 2025, s tem uradno zaključuje obdobje ambicioznih ciljev popolne elektrifikacije, ki jih je zastavil njegov predhodnik Carlos Tavares. Po novem želi Stellantis postati “svetilnik svobode izbire” – torej proizvajalec, ki ponuja električne, hibridne in klasične avtomobile glede na dejansko povpraševanje kupcev.

Jedro odpisov, 14,7 milijarde evrov, je povezano s prilagoditvijo produktnih načrtov novim emisijskim pravilom in predvsem z bistveno nižjimi pričakovanimi prodajnimi količinami električnih vozil. Med drugim je Stellantis odpovedal projekt električnega poltovornjaka Ram 1500, saj po lastni oceni zanj ni dovolj tržnega interesa – tudi zaradi ukinitve ameriških subvencij za električna vozila in milejših okoljskih pravil za motorje z notranjim zgorevanjem. V ta znesek so vključeni odpisi za odpovedane modele, razvrednotenje platform ter skoraj 6 milijard evrov pričakovanih denarnih odlivov v prihodnjih štirih letih.

Dodatnih 2,1 milijarde evrov je povezanih s prestrukturiranjem dobavne verige električnih vozil, predvsem z zmanjševanjem in racionalizacijo proizvodnih zmogljivosti baterij. Stellantis se je hkrati odločil tudi za umik iz baterijskega skupnega podjetja NextStar Energy, ki ga je imel skupaj z LG Energy Solution. Preostalih 5,4 milijarde evrov izhaja iz drugih poslovnih popravkov, med drugim višjih rezervacij za garancije ter stroškov prestrukturiranja in odpuščanj v Evropi.

