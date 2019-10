Slovenski zakon še spi: pozor, le taka guma je res zimska!

Zakonodaja glede obvezne zimske opreme je v Sloveniji dokaj preprosta. Od 15. novembra naprej (oziroma že prej, če se sneg oprijemlje cestišča) morajo imeti avtomobili gume z oznako M+S oziroma letne gume v kombinaciji z dovolj velikimi verigami. Medtem so nekatere države v tak zakon pripisale, da za zimsko gumo velja le tista z oznako snežinke, v Sloveniji takih zahtev še ni.

Evropske države se odzivajo, Slovenija še ne

Nemci so na primer že lani spremenili zakonodajo. V zimskih razmerah je dovoljena uporaba le gum z znakom snežinke. To velja za nove gume, stare zimske gume M+S pa bodo dovolili do leta 2024.

Znak snežinke se nahaja znotraj izrisa triglave gore, tega pa najdemo na bočnici zimske gume. Taka guma je posebej razvita za ustrezne vozne lastnosti na zasneženi cesti. Proizvajalci morajo za ta znak doseči določen minimalni standard kakovostnega oprijema na snegu, medtem ko to pri klasičnih gumah M+S ni potrebno.

Zakaj je zimska guma z dodatkom snežinke boljša?

Tudi profili gum se med gumami M+S in tistimi s snežinko opazno razlikujejo. Slednja je prilagojena tudi boljšemu delovanju pri zimskih temperaturah (pod 7 stopinjami Celzija). Pri izdelavi gume uporabijo tudi več naravne gume, zato ta pri nizkih temperaturah (umetni materiali se tam strdijo) ostaja mehka in nudi boljši oprijem. Svoje doda tudi oblika profila, zasnova kanalov in podobno.

Evropska unija je simbol snežinke (uradna oznaka 3PMSF) sicer vpeljala že leta 2012. V Sloveniji bo vsaj to zimo še naprej dovoljeno uporabljati tudi zgolj gume z oznako M+S (brez snežinke). Na to problematiko vsako leto opozarjajo tudi pri AMZS, ki skupaj z evropskimi avtomobilskimi klubi sodeluje pri primerjalnih testiranjih letnih in zimskih gum.

Države članice Evropske unije imajo tudi sicer zelo različno zakonodajo glede uporabe zimskih gum. V Nemčiji sploh ni datumsko omejena (pomembne so le vremenske razmere), enako tudi v Avstriji in na Madžarskem.



V Italiji pogoje določajo celo posamezne regije. V pokrajini Furlanija-Julijska krajina je treba imeti zimske gume od 15. novembra do 15. aprila, v pokrajini Veneto (od Benetk do Brescie) le do 31. marca. Tudi na Hrvaškem je na določenih avtocestnih odsekih zahtevana zimska oprema od 15. novembra do 15. aprila, drugje pa le v primeru zimskih vremenskih razmer.