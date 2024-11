Mestni lepotec za samo 13.200 evrov

Ne le v svetu, tudi v Sloveniji, so vse bolj priljubljeni kitajski avtomobili, ki kupcem ponujajo veliko za malo denarja. Novi Dongfeng BOX združuje vse, kar voznikom prinaša užitek ob vožnji, hkrati pa je tudi izjemo ugoden. S svojim naprednim dizajnom že privablja številne poglede, navdušuje pa tudi z digiatalno in praktično dovršeno notranjostjo. Kot stoodstotno električno vozilo se lahko pohvali s presenetljivo dobrim dosegom. Preverili smo, kaj vse vam za pičlih 13.200 evrov 1 prinaša novi Dongfeng BOX .

Novi lomilec src

Vsekakor gre novemu avtomobilu Dongfeng BOX pripisati edinstven in še kako privlačen dizajn, ki že ob prvem pogledu pove, da gre za stoodstotno električno vozilo nove generacije. Zaobljene linije, igrivi elementi ter drzne pastelne barve mu dajejo svež in moderen videz, po katerem bo ta avtomobil izstopal v vsakem okolju.

Notranjost je zasnovana s poudarkom na funkcionalnosti in udobnosti, ki bo navdušila tako posameznike, pare brez otrok kot tudi družine z majhnimi otroki, ki bodo imeli na zadnji klopi dovolj prostora za udobno vožnjo na vsakodnevnih poteh in tudi na daljših izletih.

Sodobna tehnologija za še udobnejšo vožnjo

Njegova notranjost pa ne ustvarja le prijetnega okolja za voznika in sopotnike, pač pa daje tudi pridih prihodnosti, ki se prilega prostornosti celotnega dizajna armaturne plošče. 12,8-palčni zaslon na dotik z najsodobnejšimi tehnologijami omogoča enostavno upravljanje vožnje: navigacija, avdio sistem in druge funkcije vozila.

Dongfeng BOX pa ponuja tudi več asistenčnih sistemov, ki vam bodo med vožnjo še kako koristili, posebej v mestnih prometnih konicah. Napredne sposobnosti vam bodo olajšale parkiranje, vozilo bo za večjo varnost spremljalo potek vaše vožnje v prometu, hkrati pa bo s svojo tehnologijo poskrbelo tudi za večjo varnost s pomočjo pri izogibanju trka.

(Pri)mestno vozilo z izjemnim dosegom

Dongfeng BOX je s svojimi več kot štirimi metri dolžine, širino 1,81 metra in višino 1,57 metra dimenzijsko tipičen predstavnik kompaktnega razreda športnih terencev in križancev. Z drugimi besedami, je veliko več kot malček med vozili, je sodobno velik, trajnostno naravnan, mestni avtomobil, ki ga bo v drznejših odtenkih barv na slovenskih cestah težko spregledati.

S kapaciteto sodobne litij-fosfatne baterije, ki je na voljo v različici 31,4 ali 42,3 kilovatne ure, boste s tem lepotcem lahko brez vmesnega polnjenja naredili tudi do 310 kilometrov (po standardu WLTP). S takšnim dosegom Dongfeng BOX prekaša številne tekmece v svoji kategoriji.

Kako pa je s polnjenjem, ko je to neizogibno, vam pa se mudi nadaljevati pot? Baterijo boste do 80 odstotkov lahko napolnili v samo 30 minutah, kar je ravno prav časa, za krajši postanek, kavo, pregled stanja na cesti in že boste pripravljeni na nadaljevanje vožnje. Obiščite trgovca Plan-net avto in se prepričajte sami.

Končno cenovno dostopno električno vozilo

Čeprav je trend električnih vozil zaradi njihovega doprinosa okolju in cenejšega polnjenja v porastu, pa bi lahko na cestah danes zagotovo opazili še več električnih konjičkov, če bi bili ti cenovno dostopnejši. Prav to pa na slovenski trg prinaša novi Dongfeng BOX, ki je na Norveškem celo zasedel prvo mesto med cenovno najdostopnejšimi avtomobili.

S tem avtomobilom boste lahko izkoristili vse prednosti električnega avtomobila, ne da bi zanj mogli seči globoko v žep. Za pravne osebe je po odšteti subvenciji in odbitem vstopnem DDV na voljo že za neverjetnih 13.200 evrov, prav tako pa je ugodna cena za fizične osebe, ki znaša 17.700 evrov.

Kdo so prihodnji vozniki avtomobila Dongfeng BOX?

S svojo eleganco, praktičnostjo in cenovno dostopnostjo je Dongfeng BOX primeren prav za vse voznike. Predstavlja idealno izbiro za prvo vozilo vašega otroka, ki bo tako lahko užival v vožnji, vi pa boste lahko mirni, da bo na poti varen.

Vanj se bodo zagotovo zaljubili tudi mladi pari, ki si želijo električno vozilo privlačnega dizajna, s presenetljivo velikim dosegom in sodobnimi tehnologijami, hkrati pa zanj ne želijo odšteti pretirane vsote.

Navdušil pa bo tudi družine, pa naj gre za prvi ali drugi avto v družini, še posebej za tiste, ki stanujejo v mestnih ali primestnih območjih in se želijo oddaljiti od vozil na notranje zgorevanje in ob tem še privarčevati denar.

Danes ni več izgovorov, pozitiven vpliv na okolje lahko izbere vsak. Novi Dongfeng BOX je na voljo že samo za 13.200 evrov1. Osnovna cena za fizične osebe znaša le 17.700 evrov. Na voljo v Plan-net avto in ostalih prodajnih mestih. Prijavite se na testno vožnjo.

1 Cena velja za pravne osebe in upošteva že odšteto subvencijo in odbit vstopni DDV.