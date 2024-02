Vesna na evropske volitve z Vladimirjem Prebiličem kot nosilcem liste

Zelena stranka Vesna bo na letošnjih evropskih volitvah nastopila s svojo listo, katere nosilec bo kočevski župan in predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič. Lista Vesne je še vedno odprta in k sodelovanju vabi vse, ki se prepoznajo v vrednotah in programu stranke ter imajo pogum za resnične spremembe, so sporočili iz stranke.

V Vesni so pri tem poudarili, da skupni nastop stranke in Prebiliča druži vizija spremeniti Evropo ter Slovenijo premakniti naprej, saj lahko državo in Evropo gradimo samo kot povezana skupnost, usmerjena v prihodnost. V zunajparlamentarni stranki poudarjajo, da je to še posebej pomembno v prelomnem času za evropsko skupnost, soočeno s številnimi krizami in vzponom desnega populizma.

Tako v slovenskem kot tudi evropskem kontekstu politiko vodita dve skupini, in sicer konservativna ter socialdemokratska, ob sodelovanju z liberalci, ki jima je skupno, da sta do zdaj svoje državljane pustili na cedilu, je poudaril Prebilič, ki je s podporo Vesne kandidiral na predsedniških volitvah leta 2022. Če bi skupini delali dobro, ne bi bili, kjer smo, tako nacionalno kot evropsko, je prepričan.

"Mi smo tukaj, da rešujemo, kar so zavozili pred nami tisti, ki so sejali med ljudi razdor in strah, mi želimo oblikovati skupnost in vlivati upanje. Evropska unija mora obstati, in da lahko obstane, mora delati za ljudi, da se bodo počutili varno pred vsemi krizami, v katerih smo in bomo v prihodnje. Odločitev za kandidaturo na Vesnini listi je odločitev za prihodnost," je Prebilič zapisal v sporočilu za javnost.

Verjamejo v spremembe

Dodal je še, da močna mednarodna podpora Skupine Zeleni celotno stranko motivira in jim vliva upanje, da so spremembe mogoče. Vesna je od junija članica Evropske zelene stranke, je poudarila tudi sopredsednica stranke Urša Zgojznik. "Na podlagi dosedanjih izkušenj smo pripravljeni na izzive, ki so pred Evropsko unijo. Pri tem nam bo v izjemno pomoč tudi široka mednarodna podpora," je dejala.

Eden izmed pomembnih ciljev stranke je, da evropsko politiko približajo ljudem in tako v prvi vrsti zastopajo interese volivk in volivcev, je medtem poudaril sopredsednik Vesne Uroš Macerl. "Prevečkrat smo prepričani, da nekdo odide v Bruselj, v resnici pa delo v Bruslju, v Ljubljani ali v Kočevju pomeni delo za iste ljudi, za državljanke in državljane Slovenije," so njegove besede povzeli v sporočilu.

Boj za devet mest v Evropskem parlamentu bo sicer potekal 9. junija. S tem bo Slovenija dobila en poslanski mandat več več kot leta 2019.