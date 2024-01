Veliko presenečenje v NSi: na evropske volitve gredo z okrepljeno ekipo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova Slovenija je v Olimju organizirala dvodnevno klavzuro, na kateri so med drugim razpravljali tudi o bližajočih se evropskih volitvah. Po ocenah sogovornikov N1 je bil to eden najbolj konstruktivnih posvetov stranke. Dogovorili so se namreč, da bodo na evropske volitve poslali kar pet ali šest kandidatov.

Poleg aktualne evroposlanke Ljudmile Novak naj bi kandidiral tudi predsednik NSi Matej Tonin, podpredsednik in vodja njene poslanske skupine Janez Cigler Kralj, poslanec in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec, pa tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa. Ali bo kandidirala tudi poslanka Vida Čadonič Špelič, za zdaj še ni znano.