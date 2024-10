V televizijskem soočenju pred novembrskimi volitvami v ZDA se bosta danes pomerila kandidata za podpredsedniški položaj, republikanec JD Vance in demokrat Tim Walz. Obetala naj bi se bojevita razprava, v kateri bosta politika poskusila na svojo stran pridobiti še neodločene volivce, ki bi lahko odločili o izidu tesne volilne tekme.

Republikanski senator iz Ohia Vance se na volitvah poteguje ob boku Donalda Trumpa, demokratskega guvernerja Minnesote Walza pa je za svojega podpredsedniškega kandidata izbrala Kamala Harris. Oba v predvolilnem boju nagovarjata zlasti prebivalce osrednjega in severnega dela ZDA, od koder izvirata tudi sama.

40-letni Vance in 60-letni Walz kažeta popolnoma nasprotujoči si osebnosti in sta si v kampanji, ki jo zaznamuje še posebej pikra retorika, izmenjala že kar nekaj žaljivk.

Vance: Migranti jedo domače ljubljenčke

Vance, ki je po izdaji prodajne uspešnice Hillbilly Elegy leta 2016 doživel hiter vzpon v politiki, podobno kot njegov mentor izkazuje naklonjenost provokacijam. Med drugim je postregel s kritiko nekaterih demokratskih političark kot "mačjih dam brez otrok", postavljal pod vprašaj vojaške dosežke Walza in širil zgodbe o migrantih, ki jedo domače ljubljenčke.

JD Vance Foto: Reuters

Walz: Oba sta čudna

Walz po drugi strani poskuša unovčiti svojo podobo priljudnega nekdanjega učitelja ter nogometnega trenerja in je v preteklosti kritiziral Trumpa in Vancea kot čudna. Kritiki iz vrst republikancev ga zaradi uvajanja več progresivnih ukrepov v svoji zvezni državi označujejo za marksista.

Tim Walz Foto: Reuters

Soočenje bo na televiziji CBS potekalo ob 21. uri po lokalnem času in bi se lahko izkazalo tudi za zadnje tovrstno srečanje pred volitvami. Trump je namreč zavrnil drugo soočenje s Harris, potem ko so ankete in analitiki ocenili, da se je v njuni debati 10. septembra na televiziji ABC bolje odrezala demokratska kandidatka.

Za razliko od predsedniških kandidatov bodo tokrat mikrofoni Vancea in Walza ves čas vklopljeni, kar jima omogoča tudi, da prekinjata sogovornika. Trump in Harris sta imela mikrofone utišane, ko nista govorila.