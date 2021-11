V Vižmarjih v Ljubljani zagorelo skladišče, zaradi dima raje ostanite doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zgodnjih jutranjih urah so ob večjem skladišču na Plemljevi ulici v Vižmarjih v Ljubljani zagorele palete naložene ob objektu. Ogenj se je kasneje razširil v notranjost objekta, po prvih podatkih v skladišče trgovskega podjetja z gumami. Z ognjem se bori 20 gasilskih enot, razmere so zahtevne. Gasilci PGD Vižmarje Brod krajanom svetujejo, da zaradi dima ostanejo doma in preventivno zapirajo okna stanovanj.