V 94. letu je v soboto po dolgi bolezni preminula irska pisateljica Edna O'Brien, so prek družbenega omrežja X sporočili iz založbe Faber Books. Romanopiska, ki so jo na založbi označili za eno največjih pisateljic našega časa, je nase opozorila že s svojim prvencem Dekleti z dežele, ki je bil ob izidu leta 1960 zažgan in prepovedan.

Roman o uporniških katoliških dekletih, za katerega je pisateljica snov črpala iz svojih otroških izkušenj, saj je odraščala v strogi katoliški družini in se med drugim izobraževala v samostanski šoli, je zaradi razbijanja družbenih in spolnih tabujev postal označevalec sodobne irske književnosti, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Na zahodu Irske rojena O'Brinova je študirala farmacijo, obenem pa odkrivala literate, od Leva Tolstoja, F. Scotta Fitzgeralda do T. S. Eliota. V svojih delih je vse do zadnjega romana Girl (2019), v katerem je opisala ugrabitev skupine deklet v Nigeriji, pisala o nasilju nad ženskami.

Leta 2021 odlikovana z visokim francoskim državnim odlikovanjem

S tem je med drugim vzpostavila posebno povezavo s Francijo in s francoskim bralstvom, saj so njeni romani zaradi njenih univerzalnih bojev proti nasilju nad ženskami odmevali zlasti v Franciji. Leta 2021 so jo nagradili z visokim francoskim državnim odlikovanjem, znakom komturja v umetnosti in humanistiki.

Leta 2018 je prejela tudi nagrado PEN/Nabokov za dosežke na področju mednarodne književnosti. V obrazložitvi je pisalo, da je presegla "družbene in spolne ovire za ženske tako na Irskem kot drugje po svetu".

Leta 2018 prejela nagrado za izjemne zasluge

Na novico o smrti se je odzvalo že več posameznikov. Irski predsednik Michael D. Higgins, ki ji je leta 2018 izročil nagrado za izjemne zasluge, je zapisal, da ga je vest o prijateljičini smrti zelo razžalostila. Po njegovih besedah je bila izjemna pisateljica sodobnega časa in neustrašna prenašalka resnice.

"Čeprav so v tujini takoj prepoznali lepoto njenega dela, se je treba spomniti sovražnega odziva, ki ga je sprožila med tistimi, ki so želeli, da bi življenjske izkušnje žensk ostale daleč od irske literature, njene knjige pa so bile ob prvem izidu sramotno prepovedane," so njegove besede povzeli pri AFP.

V slovenščino sta poleg prvenca prevedena še njena romana V gozdu in Dekle z zelenimi očmi, nekaj njenih kratkih zgodb pa je izšlo v antologiji sodobnih irskih kratkih zgodb Kri in voda.