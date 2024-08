Umrl je direktor fotografije in filmski snemalec Zoran Hochstätter

V 70. letu starosti je 12. avgusta umrl direktor fotografije in filmski snemalec Zoran Hochstätter, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Zoran Hochstätter se je rodil 5. februarja leta 1955 v Mariboru. Leta 1980 je diplomiral na Oddelku za kamero Akademije za gledališko in filmsko umetnost Univerze v Zagrebu. Od konca 70. let je snemal kratke, dokumentarne, industrijske in reklamne filme. Od leta 1983 do leta 2023 se je kot direktor fotografije podpisal pod 49 celovečernih igranih filmov. Sredi osemdesetih let se je preselil v ZDA, vendar je svoje znanje direktorja fotografije in snemalca vseskozi razdajal na obeh straneh oceana.

Prvi celovečerni igrani film, pod katerega se je podpisal, je bil Eva režiserja Francija Slaka iz leta 1983. Tega leta je Festival Milton Manaki v Bitoli (Severna Makedonija) uvedel tekmovalno kategorijo in Hochstätter je postal prvi prejemnik nagrade za najboljšo fotografijo v celovečernem igranem filmu. Leta 1984 pa so film prikazali na Berlinalu v programu Panorama.

Snemanje filma Ljubezni Blanke Kolak Foto: Foto: Slovenski filmski center – javna agencija

Leta 1983 je sodeloval tudi pri omnibusu Trije prispevki k slovenski blaznosti, pri katerem je eno zgodbo režiral Boris Jurjaševič, s katerim sta kasneje sodelovala še pri štirih igranih celovečernih filmih: Ljubezen Blanke Kolak (1986), Srčna dama (1991), Blues za Saro (1999) ter Dergi in Roza v kraljestvu Svizca (2004). V filmu Ljubezni Blanke Kolak je glavno vlogo odigrala zvezda jugoslovanskega filma Mira Furlan. To je bil tudi zadnji film, ki je nastal v produkciji državnega producenta Viba film, vsi naslednji filmi so nastali v produkciji neodvisnih producentov in predstavljajo različne žanre: kriminalko, detektivsko in satirično komedijo.

Z Borisom Jurjaševičem sta nazadnje sodelovala še pri srednjemetražnem dokumentarnem filmu Ljubljana, London, New York (2015), v katerem nastopa slikar Tugo Sušnik in predstavlja mesta, ki so ga najbolj zaznamovala. Pri sodelovanjih z drugimi slovenskimi režiserji velja omeniti tudi kratki film Leti ... leti ... leti ... ženska! (2002) režiserke Polone Sepe.

Med številnimi igranimi filmi, ki jih je posnel v ZDA, sta največji uspeh doživela Slaves to the Underground režiserke Kristine Peterson, ki se je leta 1997 uvrstil na Sundance Film Festival in Berlinale, ter The Last Best Sunday režiserja Dona Mosta, ki je leta 2001 prejel nagrado za najboljši igrani film na filmskem festivalu Telluride. Njegov zadnji film je komedija Young, Sexy & Dead iz leta 2023.

Od 2005 do 2010 je bil predsednik ZFS (Združenje filmskih snemalcev Slovenije), ki je bilo ustanovljeno leta 2001.

Leta 2005 je bil član strokovne žirije 8. Festivala slovenskega filma v Portorožu.