N. V.

Petek,
17. 10. 2025,
9.56

0 minut

Življenje na tehtnici

Težki trenutki za slovenski resničnostni par, njun sin se je boril za življenje

N. V.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Teja in Denis iz šova Življenje na tehtnici sta konec septembra postala starša, a se je njun sin rodil več kot tri mesece prezgodaj.

Teja Beznik in Denis Žnidarič, ki sta se zaljubila med snemanjem šova Življenje na tehtnici, sta avgusta sporočila veselo novico, da pričakujeta dojenčka, a so se kmalu pojavile težave in malček je na svet prišel konec septembra, več kot tri mesece prezgodaj.

Deček je imel ob rojstvu le 680 gramov, poroča Svet24, slabe tri tedne po porodu pa ima že 740 gramov. Ob tem se je s spodbudnim sporočilom na družbenih omrežjih oglasila tudi mlada mamica.

"Moje srce je polno ljubezni, sreče, veselja, strahu in marsikaj bi lahko naštela ... gledati otroka, kako raste in se bori za življenje, je težko, a ob tem se počutim ponosno, ker verjamem, da to zmorejo najmočnejši," je zapisala Teja, "ponosno se počutim, ker sem prejela naziv mami, in ponosna sem na to, da ne glede, kaj sem dala skozi v življenju, se smejem in stojim otroku ob strani s polno pozitive in upanja. Taki dogodki niso najlažji, vem pa, da so rešljivi in da se velikokrat rešijo z lepim in pozitivnim koncem."

