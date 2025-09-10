Strašljiva diagnoza Zvezdane Mlakar: Danes si, jutri te lahko ni

Igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je razkrila, s kako hudimi zdravstvenimi težavami se je v zadnjem času soočala.

Zvezdana Mlakar je v preteklih dneh sporočila, da je v bolnišnici, zdaj, ko se je vrnila domov, pa je razkrila, zakaj je končala v bolniški postelji.

Kot je povedala, so se težave začele, ko je bila s prijateljico na morju. "Najprej sva mislili, da sem se zastrupila s hrano. Kako me je spravila z otoka, se bolj malo spomnim, vem samo, da mi je rešila življenje," je zapisala igralka, ki so jo na zdravljenje sprejeli v novomeški bolnišnici.

Tam so ugotovili, da ima ledvične kamne in da ji je eden od njih zamašil sečevod. "Doživela sem septični šok, tako čisto pravo, grozljivo sepso, zastrupitev krvi, ki vodi v smrt ali odpoved ledvic," je pojasnila, "še dobro, da vsega tega takrat v tistih mukah, vročini in blodnjah nisem vedela."

"Zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo," je še zapisala Zvezdana Mlakar, "mi je pa dalo misliti, kako resničen je rek 'Danes si, jutri te lahko ni!'"

Prestala je operacijo in zdaj okreva doma, čez nekaj mesecev pa jo čaka še ena operacija, da ji razbijejo kamenček in odstranijo opornico, ki so ji jo zdaj vstavili.

"Huda učna ura, marsikaj v meni se je premaknilo," je še opisala izkušnjo, ob tem pa priznala: "Veste, kaj je zdaj moj največji problem? Jaz ne bi ležala in se celila, jaz bi šla kar na vrt, pa delala."

