Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
14. 4. 2026,
9.46

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Torek, 14. 4. 2026, 9.46

Ruby Rose trdi, da jo je Katy Perry pred 20 leti spolno napadla

Ruby Rose | Foto Guliverimage

Avstralska igralka Ruby Rose je pevko Katy Perry obtožila, da jo je pred skoraj 20 leti spolno napadla, kar pa pevkin predstavnik ostro zavrača.

Avstralska manekenka in igralka Ruby Rose, znana po vlogah v seriji Oranžna je nova črna, filmih Batwoman in John Wick 2 je trditve objavila na družbenem omrežju Threads, kjer je komentirala članek o odzivu Katy Perry na nastop Justina Bieberja na Coachelli in zapisala:

"Katy Perry me je spolno napadla v nočnem klubu Spice Market v Melbournu. Koga, za vraga, briga, kaj si misli."

Kasneje je pojasnila, da se je domnevni incident zgodil, ko je bila v zgodnjih dvajsetih, in da je potrebovala skoraj dve desetletji, da je o tem javno spregovorila. Dodala je, da izkušnja kaže, kako močan vpliv imata travma in spolno nasilje.

V eni izmed bolj eksplicitnih objav je Rose podrobno opisala domnevni incident v klubu, kjer naj bi se ji Perry približala proti njeni volji in jo spolno napadla. Ob tem je poudarila, da se ji "kot ženski zdi, da je iz različnih razlogov o nasilju in spolnih zlorabah med ženskami veliko težje spregovoriti kot o plenilcih med moškimi".

Katy Perry | Foto: Guliverimage Katy Perry Foto: Guliverimage

"Nevarne, nepremišljene laži"

Kmalu zatem se je oglasil predstavnik Katy Perry, ki je obtožbe odločno zavrnil, in poudaril: "Obtožbe, ki jih Ruby Rose širi na družbenih omrežjih, niso le popolnoma neresnične, temveč so tudi nevarne, nepremišljene laži." Ob tem je dodal, da je Rose že večkrat pred tem javno obtoževala različne posameznike, ti pa so vse obtožbe zanikali.

Rose sicer trdi, da ne namerava vložiti uradne prijave, kljub temu pa vztraja pri svojih trditvah. Obenem je dodala, da je imela s pevko kljub temu tudi pozitivne izkušnje, saj ji je v preteklosti pomagala pri pridobivanju ameriškega vizuma, ko naj bi napisala in podpisala priporočilna pisma.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
