Avstralska igralka Ruby Rose je pevko Katy Perry obtožila, da jo je pred skoraj 20 leti spolno napadla, kar pa pevkin predstavnik ostro zavrača.

Avstralska manekenka in igralka Ruby Rose, znana po vlogah v seriji Oranžna je nova črna, filmih Batwoman in John Wick 2 je trditve objavila na družbenem omrežju Threads, kjer je komentirala članek o odzivu Katy Perry na nastop Justina Bieberja na Coachelli in zapisala:

"Katy Perry me je spolno napadla v nočnem klubu Spice Market v Melbournu. Koga, za vraga, briga, kaj si misli."

Kasneje je pojasnila, da se je domnevni incident zgodil, ko je bila v zgodnjih dvajsetih, in da je potrebovala skoraj dve desetletji, da je o tem javno spregovorila. Dodala je, da izkušnja kaže, kako močan vpliv imata travma in spolno nasilje.

V eni izmed bolj eksplicitnih objav je Rose podrobno opisala domnevni incident v klubu, kjer naj bi se ji Perry približala proti njeni volji in jo spolno napadla. Ob tem je poudarila, da se ji "kot ženski zdi, da je iz različnih razlogov o nasilju in spolnih zlorabah med ženskami veliko težje spregovoriti kot o plenilcih med moškimi".

"Nevarne, nepremišljene laži"

Kmalu zatem se je oglasil predstavnik Katy Perry, ki je obtožbe odločno zavrnil, in poudaril: "Obtožbe, ki jih Ruby Rose širi na družbenih omrežjih, niso le popolnoma neresnične, temveč so tudi nevarne, nepremišljene laži." Ob tem je dodal, da je Rose že večkrat pred tem javno obtoževala različne posameznike, ti pa so vse obtožbe zanikali.

Rose sicer trdi, da ne namerava vložiti uradne prijave, kljub temu pa vztraja pri svojih trditvah. Obenem je dodala, da je imela s pevko kljub temu tudi pozitivne izkušnje, saj ji je v preteklosti pomagala pri pridobivanju ameriškega vizuma, ko naj bi napisala in podpisala priporočilna pisma.