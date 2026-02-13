Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
13. 2. 2026,
18.17

Osveženo pred

35 minut

družbena omrežja spolni napad policija

Petek, 13. 2. 2026, 18.17

35 minut

Zaokrožile informacije o spolnih napadih v Ljubljani: policija opozarja, da gre za lažne vsebine

Avtorji:
Sa. B., STA

Ljubljana ponoči | Kot poudarjajo na policiji, je Ljubljana varno mesto, policija pa z vso skrbnostjo preiskuje vsako morebitno nasilno kaznivo dejanje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. | Foto Shutterstock

Kot poudarjajo na policiji, je Ljubljana varno mesto, policija pa z vso skrbnostjo preiskuje vsako morebitno nasilno kaznivo dejanje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Foto: Shutterstock

Na družbenih omrežjih se pojavljajo informacije o domnevnih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane, med drugim v eni od zdravstvenih ustanov. Policija opozarja, da gre za lažne in izmišljene vsebine. Pojasnjujejo tudi, da letos niso obravnavali nobenega primera, v katerega bi bili vpleteni migranti.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so zaznali pojav vsebin, ki se delijo na družbenih omrežjih v povezavi z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane. Pojasnjujejo, da do zdaj niso obravnavali oziroma bili obveščeni o nobenem takšnem dogodku, ki bi se zgodil v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Ljubljane.

Prav tako letos niso obravnavali nobenega primera, kjer bi bili v kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost vpleteni tujci oziroma migranti. "Gre za povsem lažne in izmišljene vsebine," so zapisali.

Policija: Ljubljana je varno mesto

Kot poudarjajo, je Ljubljana varno mesto, policija pa z vso skrbnostjo preiskuje vsako morebitno nasilno kaznivo dejanje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Pri tem preiskovalci sodelujejo tako z žrtvijo kot tudi z vsemi povezanimi osebami, tako da se preiščejo vse okoliščine posameznih dejanj, da se odkrijejo ter procesuirajo storilci teh zavržnih dejanj.

Žrtve, kot tudi njihove svojce, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršnekoli informacije, pozivajo, naj takšna dejanja prijavijo policiji. "In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošuje ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb," so še poudarili.

Prav tako poudarjajo, da skupaj z drugimi deležniki, enako tudi z zdravstvenimi ustanovami, sodelujejo in si sproti izmenjujejo vse informacije o varnostnih incidentih.

