Škandal je izbruhnil avgusta, ko je vplivnica sporočila, da jo je ministrstvo za kulturo zaposlilo kot posebno svetovalko ministra za pomembne dogodke. Ker je minister njene navedbe zavrnil kot neresnične, je Boccia na družbenih omrežjih začela objavljati fotografije z njim na različnih javnih dogodkih, pa tudi elektronska sporočila in fotografije letalskih kart, ki naj bi jih plačalo ministrstvo za kulturo v okviru njenega svetovalnega dela. Njene objave so močno odmevale v italijanskih medijih.

Opozicijske stranke so zaradi afere zahtevale odstop ministra iz vrst Bratov Italije. Alessandro Zan iz levosredinske Demokratske stranke je dejal, da afera postavlja pod vprašaj verodostojnost italijanske vlade.

Opozicija je tudi zahtevala pojasnila glede navedb, da je bila vplivnica vpletena v izmenjavo elektronske pošte z zaupnimi informacijami o organizaciji srečanja ministrov za kulturo skupine sedmih najmočnejših svetovnih gospodarstev (G7), ki bo v Pompejih od 19. do 21. septembra.

Minister je poročen, razmerje z vplivnico naj bi končal v začetku avgusta

Sangiuliano, ki je sicer poročen, je v sredo zvečer v pogovoru za državno radiotelevizijo Rai priznal, da je z vplivnico od maja lani imel romantično razmerje, ob tem pa zatrdil, da ga je končal "konec julija, v začetku avgusta".

Dejal je še, da je premierki Meloni povedal, da je zaradi škandala pripravljen odstopiti, da pa ga je zavrnila in mu dejala, naj nadaljuje delo. Meloni se je ob tem opravičil za sramoto, ki jo je povzročil njej in vladi.

Vplivnici naj bi potovanja plačal iz svojega žepa

Predsednica vlade je ministra sicer javno podprla že v torek zvečer, ko je tudi zatrdila, da afera ne bo vplivala na varnost srečanja skupine G7. "Minister za kulturo mi je zagotovil, da Boccia ni imela dostopa do zaupnih dokumentov, zlasti glede vrha G7. Predvsem pa mi je Sangiuliano zagotovil, da zanjo ni porabil niti evra iz javne blagajne. To so stvari, ki me zanimajo v zvezi z vladnim delom, govorice prepuščam drugim," je dejala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Minister je v pogovoru za Rai tudi pokazal bančne izpiske, s katerimi je podkrepil svoje trditve, da je potovanje vplivnici plačal iz svojega žepa in ne iz javnega denarja. Že pred tem je za dnevnik La Stampa pojasnil, da je dal pobudo za imenovanje Boccie, da pa se je zaradi "morebitnega navzkrižja interesov" odločil, da Boccie ne bo imenoval ter jo je o tem tudi uradno obvestil.

V nastopu v osrednji informativni oddaji Rai TG1, med katerim je tudi bruhnil v jok, se je Sangiuliano v sredo tudi opravičil svoji ženi za nezvestobo.