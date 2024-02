Poraz princa Harryja na sodišču

Britanski princ Harry je izgubil sodno bitko z britanskimi oblastmi oziroma notranjim ministrstvom, ki mu je po izstopu iz kraljeve družine leta 2020 odreklo pravico do državnega varovanja.

Med zaslišanjem decembra lani so Harryjevi odvetniki na sodišču trdili, da so ga britanske oblasti s to potezo vzele na piko in ga diskriminirale, je takrat poročala tiskovna agencija PA Media, ob tem pa poudarili, da bo morebiten uspešen napad na princa močno okrnil ugled Združenega kraljestva.

Sodišče je zdaj sporočilo, da ni ugodilo prinčevi pritožbi, po njihovem mnenju je bila odločitev britanskih oblasti upravičena.

Foto: Guliverimage

Harry, ki nosi naziv vojvoda susseški, v medijih pogosto izraža zaskrbljenost glede varnosti svoje družine, odnos javnosti in medijev do njegove žene Meghan Markle je večkrat primerjal s tem, kar je doživljala njegova mati, princesa Diana. Ta je leta 1997 umrla v prometni nesreči, potem ko so njen avtomobil zasledovali paparaci.

Preberite še: