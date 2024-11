Pevka Katy Perry se je udeležila koncerta Sabrine Carpenter v okviru njene Short n' Sweet turneje v Los Angelesu. Tam je bil tudi njen bivši, glasbenik John Mayer. Kot nalašč je sedel v vrsti za njo.

Posnetek pevkinega odziva, ko je na koncertu zagledala svojega bivšega, je postal viralen in nasmejal marsikoga. Pevka se je ob pogledu nanj namreč prijela za ograjo pred seboj in položila glavo med roke. Kasneje sta se nekdanja partnerja rokovala in izmenjala nekaj besed.

NO BUT KATY PERRY'S REACTION WHEN SHE SAW HER EX JOHN MAYER!!? SHE'S SO ME IM LITERALLY SCREAMINGBDJJDJ 😭😭 pic.twitter.com/QP2GhMf3uD — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) November 20, 2024

Perry in Mayer sta bila v zvezi med letoma 2012 in 2013, leta 2015 pa sta ljubezen obudila.

Po razhodu z Mayerjem je leta 2016 srečo našla v objemu igralca Orlanda Blooma. Zaročila sta se leta 2019, leto kasneje pa se jima je rodila hčerka Daisy Dove. Pet let po zaroki so vse glasnejša ugibanja, kdaj se bosta sprehodila do oltarja.