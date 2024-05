Pevka Senidah prvič pokazala svojega osem let mlajšega partnerja #foto

Slovenska pevka Senidah ne razkriva rada podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, tokrat pa je v svoji Instagramovi zgodbi naredila izjemo in pokazala dolgoletnega izbranca.

Devetintridesetletna slovenska pevka črnogorskega rodu Senida Hajdarpašić - Senidah, je na družbenem omrežju Instagram prvič objavila skupno fotografijo s svojim osem let mlajšim partnerjem Stefanom Orbovićem. Zvezdnica, ki je v zadnjih letih popularna predvsem na območju Balkana in prihaja iz Slovenije, je tokrat prvič naredila izjemo ter na družbenih omrežjih delila fotografijo z izbrancem.

Senidah je tokrat naredila izjemo in pokazala izbranca. Foto: Instagram/senida_h

Par je v zvezi sicer že od leta 2021, Senidah pa je v opisu fotografije v angleškem jeziku zapisala, da se vrača domov, in dodala emotikon srca. Stefan dela kot varnostnik v klubu, dokončal pa je pomorsko šolo, poroča portal Showbuzz.

Senidah je postala znana s pesmijo Mišići, nekatere druge njene pesmi, kot so Behute, Crno srce in Sladjana, pa so bile več tednov med najbolj poslušanimi na Hrvaškem.

Preden je začela samostojno kariero, je bila Senidah vodilna pevka slovenske pop skupine Muff, v tujini pa je popularnost pridobila predvsem po izidu solističnega singla Sladjana marca 2018.