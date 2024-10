20-letni brazilski nogometaš Vinicius Tobias, ki ga ne gre zamenjati za nekaj let starejšega Brazilca in gonilno silo Real Madrida, Viniciusa Jr., se je spet znašel na naslovnicah številnih španskih medijev. A tokrat jih nekdanji igralec Real Madrida ne polni zaradi svojih nogometnih vragolij in mojstrovin, pač pa zaradi precej nerodne situacije, ki se mu je zgodila v zasebnem življenju.

Former Real Madrid Player Vinicius Tobias tattooed his child’s name on his body only to find out he's not the father after DNA test 💔



I really feel for him man, he doesn’t deserve this 😭💔 pic.twitter.com/xrnRHQsr89