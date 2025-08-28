Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
28. 8. 2025,
8.41

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zaroka French Montana Dubaj

Četrtek, 28. 8. 2025, 8.41

4 minute

Moža je pustila prek Instagrama, zdaj je zaročena z raperjem

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mahra, French Montana | Dubajska princesa Mahra se je zaročila z raperjem Frenchem Montano. | Foto Instagram/Guliverimage

Dubajska princesa Mahra se je zaročila z raperjem Frenchem Montano.

Foto: Instagram/Guliverimage

Dubajska princesa, ki je lansko poletje svojega moža o ločitvi obvestila kar prek Instagrama, se je zaročila. Njen izbranec je raper French Montana.

Mahra, hči dubajskega emirja Mohameda bin Rašida Al Maktuma, je lani poleti postala prava viralna zvezdnica, ko je svojemu možu prek Instagrama sporočila, da se ločujeta.

Dubaj
Trendi Dubajska princesa moža zapustila kar prek Instagrama

"Dragi mož, ker si zaseden z drugimi, ti tukaj naznanjam najino ločitev. Ločujem se od tebe, ločujem se od tebe, ločujem se od tebe," je takrat Mahra na Instagramu zapisala v objavi, ki jo je pozneje izbrisala, a odločitev o razhodu je ostala.

Kmalu pa je dubajska princesa našla novo ljubezen. Spletni tabloid TMZ namreč poroča, da jo je že junija za roko zaprosil znani raper French Montana, kar je potrdil tudi njegov predstavnik za medije.

O odnosu dubajske princese in maroško-ameriškega raperja so tabloidi sicer začeli ugibati že lansko jesen, ko je princesa na Instagramu objavila nekaj fotografij, na katerih raperju razkazuje znamenitosti Dubaja. Takrat je ostalo le pri govoricah, zvezo sta potrdila šele letošnje poletje, ko sta se v javnosti držala za roke.

Mahra je sicer ena od kar 26 otrok, ki jih ima vladar Dubaja z različnimi ženami. Študirala je v Združenem kraljestvu in je glasna zagovornica pravic žensk v svoji domovini. Njen nekdanji mož Mana Al Maktum, s katerim je bila poročena dobro leto dni in ima z njim hčerko, pa je znan predvsem po tem, da se je družil z zloglasnim Andrewom Tatom, samozvanim mizoginom, obtoženim posilstva in trgovine z ljudmi.

Oglejte si še:

Lara in Eric Trump
Trendi Trumpova snaha je posnela pesem z znanim raperjem

zaroka French Montana Dubaj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.