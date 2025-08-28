Moža je pustila prek Instagrama, zdaj je zaročena z raperjem

Dubajska princesa, ki je lansko poletje svojega moža o ločitvi obvestila kar prek Instagrama , se je zaročila. Njen izbranec je raper French Montana.

Mahra, hči dubajskega emirja Mohameda bin Rašida Al Maktuma, je lani poleti postala prava viralna zvezdnica, ko je svojemu možu prek Instagrama sporočila, da se ločujeta.

"Dragi mož, ker si zaseden z drugimi, ti tukaj naznanjam najino ločitev. Ločujem se od tebe, ločujem se od tebe, ločujem se od tebe," je takrat Mahra na Instagramu zapisala v objavi, ki jo je pozneje izbrisala, a odločitev o razhodu je ostala.

Kmalu pa je dubajska princesa našla novo ljubezen. Spletni tabloid TMZ namreč poroča, da jo je že junija za roko zaprosil znani raper French Montana, kar je potrdil tudi njegov predstavnik za medije.

O odnosu dubajske princese in maroško-ameriškega raperja so tabloidi sicer začeli ugibati že lansko jesen, ko je princesa na Instagramu objavila nekaj fotografij, na katerih raperju razkazuje znamenitosti Dubaja. Takrat je ostalo le pri govoricah, zvezo sta potrdila šele letošnje poletje, ko sta se v javnosti držala za roke.

Mahra je sicer ena od kar 26 otrok, ki jih ima vladar Dubaja z različnimi ženami. Študirala je v Združenem kraljestvu in je glasna zagovornica pravic žensk v svoji domovini. Njen nekdanji mož Mana Al Maktum, s katerim je bila poročena dobro leto dni in ima z njim hčerko, pa je znan predvsem po tem, da se je družil z zloglasnim Andrewom Tatom, samozvanim mizoginom, obtoženim posilstva in trgovine z ljudmi.

