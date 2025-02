Trumpova snaha je posnela pesem z znanim raperjem

Lara Trump, nekdanja TV-novinarka, je nedavno napovedala vrnitev v medije, na TV-kanalu Fox News namreč dobi svojo pogovorno oddajo, še prej pa je snaha Donalda Trumpa objavila svojo novo pesem.

Žena Trumpovega sina Erica je v preteklosti že posnela nekaj skladb, v tokratni pa ji je na pomoč priskočil znani raper French Montana.

V skladbi z naslovom No Days Off (Brez prostih dni) 42-letna Lara poje o tem, da o njej marsičesa še ne vemo in da res trdo dela. "Težko me je prebrati, veste le tisto, kar vam pokažejo, ko prižgete TV," je del verzov: "Delam, delam, delam toliko dni in noči, da jih ne morem več prešteti."

Lara in Eric Trump sta se poročila leta 2014 in imata dva otroka. Čeprav si je z družino svojega moža zdaj zelo blizu, pa ni bilo vedno tako. Nekdanji odvetnik Donalda Trumpa Michael Cohen je pred časom izjavil, da Lara sprva ni bila Trumpu niti malo všeč, ker je svojemu sinu že izbral drugo ženo.

Eric Trump se je z Laro poročil leta 2014, v zakonu sta se jima rodila dva otroka. Foto: Guliverimage

"Ni hotel, da se Eric poroči z njo, ker je želel, da se poroči z žensko iz njegovega podjetja," je izjavil Cohen in dodal: "Ne le, da se je iz Larinega videza norčeval Donald, ampak sta to počela tudi njegova otroka Donald Jr. in Ivanka. Vsi so se smejali njenemu videzu, preprosto jim ni bila všeč."

Sčasoma pa je Trump vendarle prepoznal Larin potencial in že v njegovi prvi predsedniški kampanji je imela vidno vlogo, ob njem pa je bila tudi v lanski predvolilni kampanji.

