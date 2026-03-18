Kevin Hart voščena lutka

Kevin Hart zgrožen nad svojo voščeno lutko: "Kdo za vraga je to?"

Kevin Hart | Foto Instagram, Guliverimage

Ameriški komik ni niti malo zadovoljen z voščeno lutko, ki so mu jo posvetili v muzeju voščenih lutk v Tennesseeju.

Komik in igralec Kevin Hart je na Instagramu delil posnetek voščene lutke, ki so jo po njegovi podobi izdelali in razstavili v muzeju voščenih lutk v kraju Pigeon Forge v zvezni državi Tennessee. Ob tem je zgroženo komentiral, da ne ve, koga naj bi ta lutka predstavljala.

"Kaj sem storil tem ljudem? To je napad name. Kdo za vraga je to?" je zapisal priljubljeni komik in dodal: "Zdi se mi, da me skušajo ti muzeji spraviti v jok. To se mora nehati. Zahtevam popravek, presneto!"

V komentarjih pod posnetkom se je iz Harta in njegove lutke ponorčevala vrsta zvezdnikov, oglasil se je tudi Dwayne Johnson - The Rock. "Popolna je, nikar ničesar ne spremeni," je Harta zbodel filmski silak, ki je pred časom tudi sam dobil ponesrečeno voščeno lutko.

