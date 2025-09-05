Kdo vse pride na poroko Roberta Goloba in Tine Gaber?

Premier Robert Golob in njegova skorajšnja žena Tina Gaber, ki ju bo jutri v vili Tartini v Strunjanu poročil ljubljanski župan Zoran Janković, sta na poroko povabila več gostov iz slovenskih političnih in gospodarskih krogov. Nekaj imen je že znanih.

Poroke, ki bo, kot je že znano, razmeroma zasebne narave, se bosta po poročanju POP TV zagotovo udeležila minister za finance in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič ter minister brez resorja in podpredsednik vlade Matej Arčon.

Na poroko Gaber in Goloba, ki bo prvi predsednik slovenske vlade, ki bo v zakonski jarem skočil med mandatom, so po informacijah POP TV še vodja poslancev stranke Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič, poslanka stranke Gibanje Svoboda Mirjam Bon Klanjšček, podjetnik Janez Škrabec, generalni direktor skupine GEN Dejan Paravan in evropska komisarka Marta Kos.

To so sicer neuradne informacije. Kdo se bo res udeležil poroke leta, kot so jo imenovali nekateri mediji in mnogi uporabniki družbenih omrežij, bo najverjetneje znano šele v soboto.

POP TV še poroča, da med povabljenimi na poroko ni nobenega ministra ali funkcionarja iz koalicijske stranke SD (Socialni demokrati). Prav tako ni znano, ali je bil na poroko vabljen kateri od članov ali članic koalicijske stranke Levica.