Kaže, da kljub ločitvi med Jennifer Lopez in Benom Affleckom ni večjih zamer, na premieri njenega novega filma sta namreč fotografom nasmejano pozirala skupaj.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se prvič po ločitvi januarja letos skupaj pojavila v javnosti. Na premieri njenega filma Kiss of The Spider Woman sta se na rdeči preprogi prijateljsko pomenkovala, nato pa fotografom tudi nasmejana in objeta pozirala.

Foto: Profimedia

Muzikal Kiss of the Spider Woman, v katerem ima Jennifer Lopez glavno vlogo, je filmski projekt obeh nekdanjih zakoncev, tako ona kot on sta namreč izvršna producenta filma.

Poglejte napovednik:

Affleck je ob tem navdušeno pohvalil igro nekdanje žene. "Vse je dala od sebe, res je trdo delala," je dejal, "vidite lahko vse od njenih številnih talentov, ne nazadnje je odraščala ob klasičnih muzikalih, ob tem pa obvlada tudi sodobni ples. Čudovita je, čeprav to ne bi smelo nikogar presenetiti."

Foto: Profimedia

Z enakimi superlativi je nekdanjega moža opisala Jennifer Lopez: "Če ne bi bilo njega, tega filma ne bi posneli in za to mu bom vedno pripisovala zasluge."