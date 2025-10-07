Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
7. 10. 2025,
11.53

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Ben Affleck Jennifer Lopez

Torek, 7. 10. 2025, 11.53

52 minut

Jennifer Lopez in Ben Affleck prvič po ločitvi spet skupaj v javnosti

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
JLo in Ben | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Kaže, da kljub ločitvi med Jennifer Lopez in Benom Affleckom ni večjih zamer, na premieri njenega novega filma sta namreč fotografom nasmejano pozirala skupaj.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se prvič po ločitvi januarja letos skupaj pojavila v javnosti. Na premieri njenega filma Kiss of The Spider Woman sta se na rdeči preprogi prijateljsko pomenkovala, nato pa fotografom tudi nasmejana in objeta pozirala.

JLo in Ben | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Muzikal Kiss of the Spider Woman, v katerem ima Jennifer Lopez glavno vlogo, je filmski projekt obeh nekdanjih zakoncev, tako ona kot on sta namreč izvršna producenta filma.

Poglejte napovednik:

Affleck je ob tem navdušeno pohvalil igro nekdanje žene. "Vse je dala od sebe, res je trdo delala," je dejal, "vidite lahko vse od njenih številnih talentov, ne nazadnje je odraščala ob klasičnih muzikalih, ob tem pa obvlada tudi sodobni ples. Čudovita je, čeprav to ne bi smelo nikogar presenetiti."

JLo in Ben | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Z enakimi superlativi je nekdanjega moža opisala Jennifer Lopez: "Če ne bi bilo njega, tega filma ne bi posneli in za to mu bom vedno pripisovala zasluge."

Jennifer Lopez in Ben Affleck
Trendi Zlomljena Jennifer Lopez spregovorila o ločitvi: Najtežje obdobje v mojem življenju
Ben Affleck Jennifer Lopez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.