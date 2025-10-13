Dekle španskega nogometaša Danija Olma, vezista Barcelone, je sledilcem na družbenih omrežjih sporočilo, da krasi najnovejšo naslovnico nemške revije Tush. To je tudi prva naslovnica za nemško manekenko Lauro Ablo Schmitt, na kateri pozira povsem gola.

"Moja prva naslovnica?! Hvala, ker verjamete vame. Zaradi vas sem postala neustavljiva in močna," je v objavi zapisala 26-letnica, ki je na svoj uspeh več kot ponosna. Objavo je opremila z več fotografijami, s katerih je razvidno, da je za omenjeno revijo pozirala gola, njeno telo so prekrili le s cvetovi in rožami.

Izkušnjo s svojega prvega fotografiranja za naslovnico revije je manekenka opisala tudi v svojem podkastu Ziemlich beste Fremde. "Na snemanju sem sedem ur ležala popolnoma gola. Na svojih družbenih omrežjih sicer nimam nobene fotografije v kopalkah," je pojasnila Abla Schmitt ter dodala, da je želela stopiti iz cone udobja in pokazati svoje telo. "V načrtu je bilo, da bi nosila spodnje perilo, nato pa sem bila popolnoma gola."

