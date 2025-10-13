Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
10.52

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
naslovnica dekle nogometaš Dani Olmo

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 10.52

44 minut

Dekle španskega nogometaša Danija Olma golo na naslovnici

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Dani Olmo z dekletom Lauro | Laura Abla Schmitt in Dani Olmo | Foto Guliverimage

Laura Abla Schmitt in Dani Olmo

Foto: Guliverimage

Dekle španskega nogometaša Danija Olma, vezista Barcelone, je sledilcem na družbenih omrežjih sporočilo, da krasi najnovejšo naslovnico nemške revije Tush. To je tudi prva naslovnica za nemško manekenko Lauro Ablo Schmitt, na kateri pozira povsem gola.

"Moja prva naslovnica?! Hvala, ker verjamete vame. Zaradi vas sem postala neustavljiva in močna," je v objavi zapisala 26-letnica, ki je na svoj uspeh več kot ponosna. Objavo je opremila z več fotografijami, s katerih je razvidno, da je za omenjeno revijo pozirala gola, njeno telo so prekrili le s cvetovi in rožami.

Izkušnjo s svojega prvega fotografiranja za naslovnico revije je manekenka opisala tudi v svojem podkastu Ziemlich beste Fremde. "Na snemanju sem sedem ur ležala popolnoma gola. Na svojih družbenih omrežjih sicer nimam nobene fotografije v kopalkah," je pojasnila Abla Schmitt ter dodala, da je želela stopiti iz cone udobja in pokazati svoje telo. "V načrtu je bilo, da bi nosila spodnje perilo, nato pa sem bila popolnoma gola."

Preberite tudi: 

Liam Gallagher
Trendi Frontman zasedbe Oasis postal dedek
thumb
Trendi Fotografije potrjujejo: pevka in politik sta v zvezi
Iza in Anej Piletič
Trendi Slovenski pevec je postal očka
naslovnica dekle nogometaš Dani Olmo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.