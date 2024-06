Londonska skupina Coldplay je v času, ko se mudi na evropski turneji, napovedala svoj novi album Moon Music, ki bo izšel 4. oktobra. Njihov deseti studijski album bo tudi okoljsko naravnan, saj bo izdaja vsebovala reciklirane materiale. Prvi singel z albuma Feels Like I'm Falling in Love so člani v živo prvič izvedli v Budimpešti.

Skupina je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa trdo delala, da bi bila fizična izdaja Moon Music, ki jo je produciral Max Martin, čim bolj trajnostna. To bo še eden od njihovih inovativnih ukrepov, podobno kot trenutna turneja, ki je doslej prispevala 59 odstotkov manj emisij ogljikovega dioksida v primerjavi z njihovo prejšnjo stadionsko turnejo.

Moon Music bo prvi album na svetu, ki bo izšel na 140-gramskem vinilu rPET. Vsaka kopija vsebuje devet recikliranih plastenk PET, pridobljenih iz odpadkov. S tem se bodo izognili proizvodnji 25 ton čiste plastike in dosegli 85-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida na kilogram v primerjavi z običajnim 140-gramskim vinilom.

CD bo izšel kot ekološki izdelek

Poleg tega je skupina sodelovala z organizacijo The Ocean Cleanup in ustvarila še dodatno, knjižno obliko plošče, pri kateri je vinil rPET sestavljen iz 70 odstotkov rečne plastike, ki jo je organizacija prestregla v Gvatemali, preden bi dosegla Honduraški zaliv in Atlantski ocean. Plošča v knjigi s trdimi platnicami bo vsebovala gradivo iz procesa pisanja in snemanja albuma.

Tudi CD-izdaja bo ekološki izdelek, saj so jo pripravili iz 90 odstotkov recikliranega polikarbonata, pridobljenega iz odpadkov. To bo po pisanju Anse zmanjšalo emisije ogljikovega dioksida na kilogram za najmanj 78 odstotkov in preprečilo proizvodnjo več kot pet ton čiste plastike.

Foto: Profimedia

Zaradi prizadevanj za zmanjšanje odpadkov bo prva izdaja Moon Music omejena tudi pri nakladi, izvodi pa bodo oštevilčeni.

Coldplay so evropski del turneje Music Of The Spheres World Tour 2024 začeli v začetku meseca v Atenah.