47-letna Caroline Stanbury, ki v mestu Dubaj s svojim 18 let mlajšim partnerjem živi življenje milijonarke, je za DailyMail spregovorila, kakšne so bile razsežnosti poplav, in na svojih družbenih omrežjih delila, kako so poplave in obilno deževje, ki mesto prizadenejo le redko, preživeli. V Dubaju je pretekli torek samo v enem dnevu zapadlo toliko dežja, kot znaša celoletno povprečje v tej puščavski državi, zato mnogi prebivalci in obiskovalci mesta poplav tovrstnih razsežnosti zagotovo niso pričakovali.

Foto: Reuters

"Nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo," je za DailyMail povedala Caroline. "Bili smo pozabljeni. Tisto noč smo imeli načrtovano večerjo za 15 ljudi in vsi smo rekli, da pridemo, a nismo mogli niti na cesto," je dodala. "Ko vidiš vodo, ki kot iz pipe teče v vse luksuzne trgovine, Chanel, Dior in podobno, športne avtomobile, ki plavajo po ulicah ... Takrat se zaveš, kako hudo je bilo," je dodala.

"Ni pomembno, kdo ste ali kaj ste, naravni katastrofi se ne morete izogniti"

Kot je dodala, je bistvo to, "da ni pomembno, kdo ste ali kaj ste, naravni katastrofi se ne morete izogniti". Dodala je, da so bili v katastrofi prizadeti prav vsi.

Za DailyMail je orisala tudi situacijo v njihovem novem 3,2 milijona funtov (3,7 milijona evrov) vrednem luksuznem domu s petimi spalnicami. Povedala je, da je voda vdirala od povsod, skozi okna in stene, ki niso zgrajene za eno leto dežja v enem dnevu. Največ škode je utrpela marmorna kuhinja po meri z luksuznimi aparati, kjer je ostalo približno pol metra vode. Pri izčrpavanju vode sta jim pomagala njihov voznik in gospodinja. Kot je dodala, je imela njena družina veliko srečo, saj so mnogi ostali brez elektrike.

Odpravljanje posledic bo trajalo kar nekaj časa

Kot je nedavno še povedala za DailyMail, je trenutno vse v mirovanju, saj jim pot, za katero so običajno potrebovali deset minut, zdaj vzame tudi dve ali tri ure. Poudarila je še, da je ena izmed srečnejših, saj imajo vse, kar potrebujejo: zdravnika, zobozdravnika, hrano. Vseeno pa bo odpravljanje posledic trajalo kar nekaj časa. "Gledam druge hiše, ki so imele veliko več škode kot moja, in od njih ni ostalo ničesar. Vem, da sem imela veliko srečo," je še dodala in povedala, da v devetih letih, odkar živi v Dubaju, še ni videla česa takega.

"Dubaj je z razlogom prva turistična destinacija s 17 milijoni obiskovalcev lansko leto. Vsi prihajajo sem zaradi vremena, življenjskega sloga, varnosti ... In tega ne bo spremenil en dan neviht," je še povedala Stanburyjeva.

Carolinina družina velja za eno najbogatejših v Veliki Britaniji, preden pa je Stanburyjeva spoznala partnerja Sergia Caralla, je bila 15 let poročena s turškim naftnim trgovcem Cemom Habibom, s katerim sta se ločila leta 2019, skupaj pa imata tri otroke: hčerko Yasmine ter dvojčka Zaca in Aarona. Danes je Stanburyjeva znana igralka in televizijska osebnost, zaigrala pa je tudi v številnih serijah, s Sergiem pa sta poročena od leta 2021.

Caroline je svojo izkušnjo delila s svojimi 695 tisoč sledilci na Instagramu in 321 tisoč sledilci na TikToku. Foto: Guliverimage

