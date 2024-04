Podjetnica in lastnica blagovne znamke športnih oblačil SWY (Start With You - Začne se s tabo) Petra Parovel, ki svoje izdelke prodaja prek spleta, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odprla pop-up trgovino. Tri dni bodo kupcem športna oblačila in drugi pripomočki na voljo po znižanih cenah. Že ob odprtju se je pred trgovino vila dolga vrsta.