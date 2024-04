"Imeli bomo največji letališki terminal na svetu"

V Dubaju so začeli graditi nov terminal na letališču Al Maktum International, ki naj bi bil po besedah voditelja emirata šejka Mohameda bin Rašida al Maktuma največji na svetu, stal pa bo skoraj 35 milijard dolarjev. Omenjeno letališče leži na obrobju Dubaja in naj bi v prihodnosti nadomestilo sedanje letališče Dubai International.

"Odobrili smo načrt za nov potniški terminal na letališču Al Maktum International ter začeli gradnjo," je danes na omrežju X sporočil šejk. Novo letališče bo imelo kapaciteto 260 milijonov potnikov letno.

Po navedbah dubajskih oblasti bo največje na svetu in petkrat večje od sedanjega dubajskega glavnega letališča. To je s kapaciteto do 120 milijonov potnikov eno najprometnejših na svetu, a se zaradi bližine mesta ne more več širiti.

Letališče Al Maktum leži na obrobju mesta, doslej pa je nanj odpadel le majhen delež letalskega prometa v Združenih arabskih emiratih.