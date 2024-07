Zvin gležnja – nevarnosti nepravilne rehabilitacije

Zvin gležnja velja za eno najpogostejših poškodb , ki se vam lahko zgodi med športno aktivnostjo, dovolj pa je lahko že tudi to, da samo nerodno stopite. Zvin gležnja nastane, kadar se močne vezi, ki nudijo stabilnost, raztegnejo čez svoje zmožnost , kar povzroči njihov nateg ali celo pretrganje . Resnost poškodbe je odvisna od števila vpletenih vezi in obsega pretrganja vezi .

Foto: Medicofit

Točnega podatka o številu poškodb nimamo, saj žal nekateri posamezniki, ob manj resnih poškodbah ne poiščejo zdravniške pomoči. Nasvete glede rehabilitacije smo poiskali pri strokovnjakih fizioterapije, v najsodobnejši kliniki za rehabilitacijo v Sloveniji.

Prav tako so nam v Medicofit kliniki zaupali še najpogostejše napake pri rehabilitaciji, ki velikokrat vodijo do ponovnega zvina gležnja in tveganja za nastanek kronične nestabilnosti gležnja.

Ali ste vedeli, da raziskave kažejo, da kar 30–80 odstotkov ljudi, ki enkrat doživijo zvin gležnja, to doživijo ponovno? Dovzetnost za ponoven zvin gležnja je odvisna od več dejavnikov, ključnega pomena pa je učinkovitosti rehabilitacije po prvem zvinu in preventivni ukrepi!

Foto: Medicofit

Kako prepoznamo zvin gležnja?

Vrste in resnost simptomov pri zvinu gležnja se zelo razlikujejo glede na stopnjo poškodbe. Simptomi lahko vključujejo:

bolečino pri obremenitvi, na začetku lahko tudi v mirovanju,

oteklino,

modrico,

občutljivost na dotik,

nestabilnost gležnja ali občutek, da noge ne morete polno obremeniti.

Ali ste vedeli, da večina raziskav kaže, da se kronična nestabilnost gležnja razvije pri približno 10–30 odstotkih ljudi, ki so utrpeli akutno poškodbo gležnja in se niso odločili za fizioterapevtsko rehabilitacijo?

Kako poteka diagnostika?

Zvin gležnja je v veliki meri klinična diagnoza, ki temelji na anamnezi glede poškodbe, simptomih in pregledu pri medicinskem strokovnjaku. Včasih so potrebne tudi slikovne preiskave, kot so rentgenski posnetki in slikanje z magnetno resonance, da se izključi zlom ali druge poškodbe bližnjih tetiv in hrustanca.

Specialisti fizioterapije v Kliniki Medicofit bodo pri kliničnem pregledu gležnja zraven osnovnih in specifičnih testov za gleženj, pregledali še stopalo (obstaja možnost zloma 5. metatarzale) ter golenico (tibia) in mečnica (fibula). Klinični pregled je lahko zaradi otekline in vnetja tudi boleč.

Za hitrejšo in natančno oceno naši strokovnjaki fizioterapije sledijo protokolu Ottawe (angl. Ottawa ankle rule), ki zmanjšuje število nepotrebnih rentgenskih preiskav.

Opazovanje: poškodovan gleženj se primerja z drugim gležnjem. Pogosto je poškodovan gleženj otekel, hitro pa se pojavi tudi modrica.

Palpacija: občutljivost je pogosto omejena na območje neposredno nad poškodovanimi vezmi. Z nežnim pritiskom okoli gležnja se določi, katere vezi so občutljive in boleče.

Testiranje obsega gibanja: omogoča bolj natančno oceno poškodbe in njene resnosti.

Testiranje stabilnosti: za oceno stabilnosti sklepa, obstajajo različni specifični testi, ki se osredotočajo na različne ligamente (provokacijski testi).

Ali ste vedeli, da diagnostična terapija v Kliniki Medicofit že vključuje terapevtsko zdravljenje? Ob prvem obisku bomo že aplicirali protibolečinsko in protivnetno terapijo, ki vas bo pripravila za nadaljnje zdravljenje.

Foto: Medicofit

Razvrstitev glede resnosti poškodbe

Stopnja 1: manjše raztezanje in občutljivost, podplutbe in oteklina okoli gležnja. Običajno ni bolečin pri obremenjevanju. Ob kliničnem pregledu ni nestabilnosti.

Stopnja 2: delno pretrganje vezi. Zmerna občutljivost, podplutbe in oteklina okoli gležnja, blage bolečine pri obremenjevanju, rahla nestabilnost pri kliničnem pregledu.

Stopnja 3: popolno pretrganje vezi. Izrazita občutljivost, podplutbe in oteklina okoli gležnja, hude bolečine oziroma nezmožnost obremenjevanja, izrazita nestabilnost pri kliničnem pregledu.

Hitrost rehabilitacije in primerni režimi vadbe so odvisni predvsem od stopnje poškodbe in vaše fizične sposobnosti, zato je treba potek zdravljenja prilagoditi posameznikom.

Foto: Medicofit

Rehabilitacija po zvinu gležnja

Rezultati rehabilitacije po zvinu gležnja so običajno zelo dobri. Z ustrezno in pravočasno obravnavo je večina pacientov precej hitro spet zmožna opravljati svoje vsakodnevne dejavnosti. Uspešni izidi in vrnitev k športu pa so odvisni predvsem od stopnje zvina, prisotnosti drugih poškodb ter programu rehabilitacije, ki mora biti prilagojen posamezniku ter zavzetosti pacienta za upoštevanje rehabilitacijskega protokola do popolne rehabilitacije!

Zgodnja mobilizacija: preprečuje zmanjšano gibljivost (pasivne – manualne tehnike ter aktivno gibanje gležnja brez dodatnega bremena v boleči smeri).

Krepitev mišic: ko se oteklina in bolečina zmanjšata, v svoj načrt rehabilitacije dodajte vaje za krepitev mišic in kit, ki stabilizirajo gleženj in nogo. Če so vaje z obremenitvijo preboleče, lahko izvajate vaje v vodi. Prav tako se lahko za krepitev izvaja ishemična vadba ali vadba s pomočjo elektrostimulatorjev mišic.

Ravnotežje: slabo ravnotežje lahko poveča tveganje za ponovne zvine in nestabilnost gležnja. Zato se v programu rehabilitacije pogosto izvajajo vaje za izboljšanje ravnotežja, na primer stoja na poškodovani nogi z zaprtimi očmi, uporaba ravnotežnih desk, ter različne tehnike dinamične nevromišične stabilizacije.

Vzdržljivost in agilnost: ko se bolečina zmanjša, se v program rehabilitacije vključijo vaje za povečanje vzdržljivosti in agilnosti. To lahko vključuje različne tekaške vaje (hitre spremembe smeri), poskoke (pliometrično vadbo), vadbe z ovirami, utežmi.

Specialna fizioterapevtska obravnava zvina gležnja v Medicofit kliniki

Fizioterapevtsko zdravljenje mora za optimalno rehabilitacijo zvina gležnja vključevati manualno terapijo (postopki sproščanja miofascialnih tkiv, terapija s prožilnimi točkami – "trigger point", globoka prečna masaža – frikcija na mestu poškodb), ter najsodobnejše instrumentalne postopke (kot so diamagnetna terapija PERISO , visokofrekvenčna stimulacija HiTOP, terapija z laserjem , TECAR) ter s ciljno za vsakega posameznika prilagojeno vadbo za izboljšanje moči, ravnotežja, vzdržljivosti, pliometrije (poskoki) in agilnosti (hitre spremembe smeri).

Foto: Medicofit

Najpomembnejše napake, ki sem jim je treba izogibati za hitrejšo rehabilitacijo

1. PREZIRANJE POŠKODBE

Po zvinu gležnja je ena najpogostejših napak, da podcenjujemo poškodbo. Tudi manjši zvin lahko dolgoročno povzroča težave, če ga ne zdravimo pravilno. Pomembno je, da vsako poškodbo gležnja obravnavate resno in se tako izognete večjim težavam v prihodnosti.

2. PRESKAKOVANJE POČITKA

Po zvinu gležnja sta počitek in pravilno obremenjevanje spodnjega uda ključnega pomena. Če prehitro začnete izvajati vsakodnevne dejavnosti, vam to lahko škodi in upočasni okrevanje. Predvsem pri športnikih, ki so nagnjeni k večjim obremenitvam, je pomembno, da izvedejo rehabilitacijo do faze, ko jih specialisti fizioterapije že uvedejo v težje za njihov šport specifične vaje, saj lahko le na tak način preprečujejo ponovne zvine gležnja in posledično kronične težave, do katerih lahko pride zaradi ponovnih zvinov gležnja.

3. ZANEMARJANJE REHABILITACIJSKIH VAJ

Rehabilitacijske vaje so ključne po zvinu gležnja. Veliko ljudi jih zanemari zaradi nestrpnosti ali prepričanja, da je rehabilitacija že zaključena. Terapevtske vaje vam bodo pomagale pridobiti moč in gibljivost ter zmanjšale tveganje za prihodnje zvine.

4. PREZGODNJE VRAČANJE K ŠPORTNIM DEJAVNOSTIM

Po zvinu gležnja se raje ne vrnite prehitro k izvajanju športnih dejavnosti, saj lahko s tem preprečite ponovno poškodbo ali kronične težave. Raje sledite nasvetom specialistov fizioterapije glede varnega vračanja v športno aktivnost, pri tem pa bodite pozorni na znake bolečine ali nestabilnosti. Pomembna je tudi vrsta športne dejavnosti, s katero se ukvarjate (tek po ravni podlagi, hitre spremembe smeri, kontaktni šport).

Kako lahko preprečimo zvin gležnja?

Najboljši način za preprečevanje zvinov gležnja je vzdrževanje dobre mišične moči in ravnotežja. Naslednji ukrepi bodo pomagali preprečiti zvine:

pred vadbo in telesno dejavnostjo (vaje za ravnotežje, pliometrične vaje) se temeljito ogrejte in pripravite na specifične obremenitve , ki jih šport za vas zahteva,

, ki jih šport za vas zahteva, izvajajte vaje za krepitev, ki bodo povečale stabilnost vašega gležnja,

ki bodo povečale stabilnost vašega gležnja, pri hoji ali teku bodite pozorni na neenakomerni površini ,

, Izberite obutev z ustreznim oprijemom in podporo za svojo dejavnost (predvsem v poletnih mesecih pazite tudi na ustrezno izbiro natikač, s čimer boste preventivno preprečili nastanek plantarnega fascitisa ali trna v peti),

(predvsem v poletnih mesecih pazite tudi na ustrezno izbiro natikač, s čimer boste preventivno preprečili nastanek plantarnega fascitisa ali trna v peti), ob začetnem vračanju k športni dejavnosti vam svetujemo uporabo namenskih opornic ali bandaž.

Po končani rehabilitaciji v Medicofit kliniki naši specialisti vodijo tudi napredno kinezioterapevtsko obravnavo. Individualni, premišljeni in stopnjevalni pristopi so ključni, predvsem za profesionalne in rekreativne športnike, saj dodatno zmanjšujejo možnost ponovnega zvina gležnja ter omogočajo varno vrnitev nazaj k športnim aktivnostim.

Večina športnikov lahko brez omejitev nadaljuje svojo športno pot na enakem nivoju kot pred poškodbo!

Naroči se na pregled v kliniki Medicofit Na pregled, preiskavo ali terapijo se lahko naročite po telefonu, elektronski pošti ali preposto izpolnite spodnji kontaktni obrazec.



Klikni in ne zamudi zdravja!

VIRI:

Ruiz-Sánchez, F. J., Ruiz-Muñoz, M., Martín-Martín, J., Coheña-Jimenez, M., Perez-Belloso, A. J., Pilar Romero-Galisteo, R., & Gónzalez-Sánchez, M. (2022). Management and treatment of ankle sprain according to clinical practice guidelines: A PRISMA systematic review. Medicine, 101(42), e31087. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000031087

Wagemans, J., Bleakley, C., Taeymans, J., Schurz, A. P., Kuppens, K., Baur, H., & Vissers, D. (2022). Exercise-based rehabilitation reduces reinjury following acute lateral ankle sprain: A systematic review update with meta-analysis. PloS one, 17(2), e0262023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262023

Alghadir, A. H., Iqbal, Z. A., Iqbal, A., Ahmed, H., & Ramteke, S. U. (2020). Effect of Chronic Ankle Sprain on Pain, Range of Motion, Proprioception, and Balance among Athletes. International journal of environmental research and public health, 17(15), 5318. https://doi.org/10.3390/ijerph17155318

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D. O. O.