Zaščitite se maximalno, uživajte C Max!

Oglasno sporočilo

Korona virus nas je prisilil, da ostanemo doma in imamo čas zase. Vsak med nami je vsaj kdaj potožil, da če bi imel čas bi pospravil omaro, prebral tisto knjigo, ki jo ima že leta na polici, preuredil stanovanje, uredil svoj jedilnik in posvetil več časa gibanju. Vse to bomo lahko izvedli le, če bomo zdravi in se bomo dobro počutili v svojem telesu. Ker se bo korona virus oziroma Covid-19 po mnenju strokovnjakov lahko med nami širil še kakšen mesec, je zelo pomembno, da se mu naš organizem upre danes !

Foto: Getty Images

Že ob navadnem prehladu je naše telo izčrpano, saj organizem v borbi proti bolezni porabi veliko energije. Poleg tega nas občasno bolijo glava, mišice in kosti, draži nas suh kašelj, ki nam krati spanec in nam dodatno povzroča utrujenost. Potrebno je veliko moči in motivacije, da se spravimo iz tople sedežne na sprehod na svežem zraku ali da naredimo vaje doma. Treba se je torej zaščititi in okrepiti svoj imunski sistem. Ne branite se prehranskih in vitaminskih dodatkov! V tem času vam bodo samo v oporo, saj marsikdaj ne boste imeli doma ravno tistih živil, s katerimi bi v telo vnesli potrebne vitamine in minerale za okrepitev imunskega sistema. Za našo imunsko odpornost so najpomembnejši vitamin C, vitamin D, cink in selen. Prehlad navadno spremljajo vneto grlo, kašelj, poškodba glasilk in vnetja dlesni, kar je lahko zelo moteče in celo boleče. K sreči si lahko veliko pomagamo sami, da ublažimo težave. Seveda, če je stanje resno, je nujno, da o tem obvestimo zdravnika.

Prehlad in z njim povezana vnetja lahko lajšamo na številne naravne načine, med katerimi je tudi grgranje slane vode, ki poskrbi za vlaženje sluznice in hkrati preprečuje razmnoževanje bakterij. V kozarcu mlačne vode raztopite žličko soli in za boljši okus dodajte med, grgrajte nekaj sekund in izpljunite. Ponovite večkrat dnevno.

Dražeč kašelj lahko omilimo z uživanjem domačega sirupa iz soka sesekljane čebule, medu in limone. Bolečine v grlu pa lahko poskusimo odpraviti z obkladkom, tako da na vlažno toplo brisačo kanemo nekaj kisa in si jo ovijemo okoli vratu. Čez lahko zavijemo še šal, da ostane toplo.

Najbolj pomembna pri vsem pa je hidracija telesa. Ne dovolimo, da se sluznica izsuši. Pijmo dovolj tekočine, saj dehidrirano telo ne more v boj proti bakterijam in virusom. Če ste naveličani vode, skuhajte zeliščni čaj, ki pomirja vneto grlo, ali zeleni čaj, ki vsebuje antioksidante. Antioksidanti branijo naše celice pred prostimi radikali. Preventivno lahko vsako jutro uživamo vitaminske napitke ali si privoščimo uživanje Athlete izotonika, polnega vitaminov in elektrolitov. Pri vsem tem pa je pomembno, da v času prehlada, utrujenosti telesu privoščimo tudi dovolj počitka, le tako se bo lahko borilo proti virusom.

Naj bo preživljanje domače karantene čim manj stresno in z veliko dobre volje. Svojemu telesu privoščite visokokakovostni Athlete C Max , ki vsebuje 100 % čisti vitamin C, in tako zaščitite svoje telo pred nevarnimi virusi. C Max je askorbinska kislina, to je vodotopen vitamin, ki sodeluje v številnih bioloških procesih. Med drugim sodeluje pri tvorbi kolagena, ki je potreben za hitrejše zdravljenje poškodb, zdrave zobe, kosti, dlesni, hrustanec, sklepe, kožo in ožilje. C Max ima pomembno funkcijo antioksidanta, saj organizem varuje pred reaktivnimi prostimi radikali in tako pred raznimi obolenji. Poskrbite, da bo vaše telo v najboljši formi z uživanjem Athlete C Maxa

Obiščite nas na https://athlete-nutrition.eu/.

Ostanite zdravi, Ana Klančar, Mag. inž. živ.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net. Naročnik oglasne vsebine je PROAN.