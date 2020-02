Zakaj vas je ravno pozimi največ čez pas?

Oglasno sporočilo

Opažate, da imate v hladnejših mesecih pogosto povečan trebuh in da so vam tudi najudobnejše hlače pretesne? Niste edini – še posebno, če preživljate dosti časa v notranjih prostorih in pozabljate redno piti. Številni najprej pomislijo, da so se zredili, v bistvu pa gre za zastajanje vode v telesu.